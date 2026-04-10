¿Quién es Jéssica Orozco? La influencer que conquistó a Joel Ordóñez y vive con él en Europa

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

La relación sentimental entre Joel Ordóñez y la influencer colombiana Jéssica Orozco dejó de ser un misterio cuando ella misma la confirmó a través de sus redes sociales.

Jéssica Orozco confirma su relación con Joel Ordóñez en redes sociales

La joven de 24 años compartió videos el martes 7 de abril, junto al jugador de 21 años, revelando que ambos mantienen un romance e incluso conviven en Bélgica, donde el tricolor milita en el Club Brujas.

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Su relación se viralizó en TikTok, donde Orozco publicó clips en los que ambos aparecen bailando el trend de “Eenie Meenie”, tema del cantante Justin Bieber que suelen recrear las parejas.

En estos, Joel muestra una faceta muy distinta a la que exhibe en la cancha: sonriente, relajado y cariñoso, lejos de la intensidad defensiva que lo ha convertido en objeto de deseo de clubes como Liverpool, Newcastle e Inter de Milán.

Jéssica Orozco tiene 1,1 millón de seguidores en Instagram y aproximadamente 800.000 en Instagram.Tomada de @JéssicaOrozco

Las pistas del romance desde inicios de 2025

Aunque la confirmación llegó recientemente, las pistas sobre la relación venían desde inicios de 2025. En enero, Jessica compartió una fotografía en Barcelona con un corazón cerrado con candado, insinuando que su corazón ya tenía dueño.

Desde entonces, sus redes han sido una ventana a los destinos que ha recorrido junto a Ordóñez: París y la Torre Eiffel, el desierto de Arabia Saudita, las playas de Dubái y las románticas calles de Brujas.

Además, sus publicaciones recientes refuerzan la versión de que la pareja ya vive junta en Bélgica. La modelo ha compartido imágenes constantes de la ciudad, por donde pasean cogidos de la mano.

De promesa del fútbol a figura viral: el otro lado de Joel Ordóñez

Por su parte, Ordóñez ha optado por mantener un perfil reservado. Si bien ha publicado fotos de los mismos lugares que visitan, evita mostrar a su pareja.

Por ahora, ambos parecen enfocados en disfrutar su relación. Orozco aclaró recientemente que no tiene planes de maternidad a corto plazo, al compartir un video en el que explica que utiliza anticonceptivos porque “todavía no quiere tener hijos”.