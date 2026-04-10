¿Puede ser destituido Aquiles Álvarez? Claves legales del proceso

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Dos nuevos pedidos de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se suman a una solicitud previa y ponen en marcha el proceso para evaluar su posible destitución.

Los denunciantes alegan que, tras vencer su licencia sin sueldo el 26 de marzo, el funcionario no justificó su ausencia, lo que configuraría abandono del cargo según el Cootad.

La Comisión de Mesa deberá calificar el trámite en cinco días y, de avanzar, el Concejo Cantonal tendrá la decisión final sobre la remoción de Aquiles Álvarez de la Alcaldía de Guayaquil.

Este viernes 10 de abril se conoció la presentación de dos pedidos de remoción del cargo contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien actualmente guarda prisión preventiva en la cárcel del Encuentro mientras es investigado por los casos Goleada y Triple A.

Los ciudadanos Oscar Velarde y Hugo Córdova presentaron las solicitudes ante el Municipio de Guayaquil. En los documentos, ellos argumentan que la licencia sin sueldo de Álvarez venció el 26 de marzo del 2026, y que no ha pedido una extensión de esa figura.

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Pero el miércoles 8 de abril, el abogado David Mateo López Banegas ya había ingresado al Municipio de Guayaquil un pedido de remoción del cargo contra Aquiles Álvarez, exponiendo también que la licencia sin sueldo del funcionario expiró el 26 de marzo.

López señaló en el documento que al no existir pedidos de vacaciones o de extensión de la licencia sin sueldo, se configuró una situación de abandono que amerita un control inmediato.

López es militantes del movimiento RETO, que es presidido actualmente por el asambleísta Raúl Chávez y por la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel.

Los denunciantes señalaron que la causal para la remoción del cargo de Aquiles Álvarez está fundamentada en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

La norma estipula como causal de remoción del ejecutivo "ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada".

Remoción de Aquiles Álvarez: ¿cómo avanza el proceso?

Tras la denuncia de López, el secretario del Concejo Municipal, Jaime Tejada, en memorando SMG-AAA-2026-3976, notificó a Tatiana Coronel sobre la recepción de la solicitud en la que se pide determinar la causal de la remoción.

En el documento, el secretario del Concejo señaló que el expediente ya fue enviado a Magno Marriott Barreto, secretario de la Comisión de Mesa. Dicha dependencia cuenta con un plazo máximo de cinco días para revisar y pronunciarse sobre la solicitud.

Si el trámite es aceptado, se notificará a las partes y se abrirá una fase obligatoria de diez días para la presentación de pruebas, en la que la defensa técnica de Álvarez o la parte denunciante —ya sea de forma directa o mediante un representante legal— deberán sustentar o refutar la supuesta inasistencia.

Luego, la comisión elaborará un informe en un lapso adicional de cinco días, que será remitido al pleno del Concejo Cantonal, instancia que tiene la facultad exclusiva de decidir la destitución del alcalde con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.