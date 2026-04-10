A qué hora y dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Leones FC por la fecha 8 de LigaPro 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC tiene una oportunidad clave para acercarse al liderato de la LigaPro 2026 cuando reciba a Leones FC, en la fecha 8 del campeonato ecuatoriano.

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El duelo se disputará este viernes 10 de abril de 2025, desde las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio Monumental de Guayaquil.

Barcelona SC quiere acercarse al liderato de la LigaPro 2026

El equipo dirigido por César Farías llega a este compromiso ubicado en la tercera posición de la tabla con 12 puntos, a solo cuatro unidades del líder Independiente del Valle, que suma 16.

Darío Benedetto comandará el ataque de Barcelona SC.

Para este partido, Barcelona SC contará con sus principales figuras en ofensiva, como Darío Benedetto y Luis Cano, quienes serán claves en el esquema táctico del entrenador venezolano.

La posible alineación amarilla sería: Contreras; Carabalí, Rangel, Báez, Sosa, Vallecilla; Quiñónez, Lugo, Céliz; Cano y Benedetto.

Leones FC busca salir del fondo de la tabla

Por su parte, Leones FC atraviesa un momento complicado en la LigaPro 2026. El equipo que dirige Édison Méndez se ubica en la casilla 12 con apenas 7 puntos, por lo que necesita sumar urgentemente para salir de la zona baja de la clasificación.

Además, tendrá una baja sensible: el defensor Nicolás Monserrat no estará disponible tras ser expulsado en la jornada anterior.

La probable formación de Leones FC sería: Angulo; Morán, Vargas, Kreiman; Aguas, Pepinos, Griffa, Portocarrero; Mairongo, Solano y Anangonó.

Leones FC está en la parte baja de la tabla de LigaPro 2026.API

Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Leones FC

Los aficionados podrán seguir el compromiso entre Barcelona SC y Leones FC EN VIVO a través de Zapping Sports, disponible tanto en televisión pagada como en su plataforma digital.

Estadísticas de Barcelona SC y Leones FC