Melania Trump niega vínculos con Epstein y pide testimonio de víctimas en el Congreso

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Deslinde total: Melania Trump negó tajantemente haber sido presentada a su esposo por Epstein y calificó los vínculos con Ghislaine Maxwell como "correspondencia casual" de cortesía.



Exigencia al Congreso: Solicitó de manera sorpresiva que se realicen audiencias públicas para que las víctimas de la red de tráfico testifiquen bajo juramento y sus historias queden en registros oficiales.



Respaldo político: El ala demócrata de la Comisión de Supervisión de la Cámara aceptó el desafío, instando a los republicanos a programar de inmediato las comparecencias solicitadas por la primera dama.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, desmintió de forma tajante cualquier vínculo con el fallecido financista Jeffrey Epstein, señalado por liderar una red de abusos a menores. En una inusual declaración desde la Casa Blanca, la esposa del mandatario exigió que cesen las especulaciones sobre su pasado, calificando los rumores de "intentos malintencionados" por manchar su imagen.

Una petición frontal al Capitolio

En un giro inesperado, Melania Trump instó al Congreso a organizar audiencias públicas para que las sobrevivientes del sistema de tráfico sexual de Epstein testifiquen bajo juramento. Para la primera dama, solo el registro oficial de estos testimonios permitirá alcanzar la verdad definitiva. "Cada mujer debe tener su día para contar su historia en público", enfatizó ante los medios.

Esta postura encontró eco inmediato en la oposición. Robert García, representante demócrata en la Comisión de Supervisión de la Cámara, respaldó la iniciativa y exhortó al liderazgo republicano de dicha comisión a programar las comparecencias sin demora.

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El rastro de los correos y las dudas

Respecto a su relación con el entorno de Epstein, la primera dama aclaró que solo coincidió con él brevemente en el año 2000 y negó conocer a su socia, Ghislaine Maxwell. No obstante, abordó la filtración de un correo electrónico de 2002 dirigido a una tal "G", donde comentaba una fotografía de Epstein. Melania minimizó el hecho, describiéndolo como una simple "correspondencia casual" y una respuesta de cortesía.

Dichos archivos han vuelto a poner bajo la lupa antiguas declaraciones de Donald Trump, quien en su momento calificó a Epstein como un "tipo estupendo" antes de distanciarse de él.

El impacto político de un anuncio sorpresivo

La intervención de la primera dama no fue notificada previamente en la agenda oficial, lo que ha generado interrogantes sobre qué motivó este pronunciamiento en este momento preciso. Aunque el presidente Trump ha aparecido mencionado en los archivos del caso —sin indicios de criminalidad hasta la fecha—, el mandatario sostiene que expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago tras descubrir su conducta "repugnante".

Este paso al frente de Melania promete reactivar el debate sobre cómo el Departamento de Justicia ha manejado las investigaciones y la transparencia en la publicación de los expedientes relacionados con el magnate.