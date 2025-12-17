Melania: el documental de 40 millones de dólares sobre la primera dama

El documental "Melania", de Amazon MGM, promete un acceso a los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025

Amazon MGM Studios presenta el primer avance de 'Melania', un documental producido por la propia primera dama que promete mostrar los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025 desde su perspectiva exclusiva.

Con un estreno teatral programado para el 30 de enero de 2026 y una posterior llegada a Prime Video, el proyecto dirigido por el polémico Brett Ratner busca ofrecer una mirada íntima al proceso de transición a la Casa Blanca, respaldado por un acuerdo de derechos que alcanzó los 40 millones de dólares.

Una producción con acceso exclusivo y un tono autocrítico

El tráiler oficial, lanzado recientemente, establece de inmediato el tono del documental. En una escena inicial, Melania Trump responde desde un baño dorado a una llamada de felicitación de su esposo, el entonces presidente electo Donald Trump. Cuando él le pregunta si vio su discurso, ella responde con franqueza: "No lo vi, lo veré en las noticias". Este momento sugiere que la producción no rehúye cierto humor autoreferencial y presenta a una figura más dispuesta a mostrarse con naturalidad.

Según la descripción oficial del estudio que se comunicó con Variety, la cinta "ofrece un acceso sin precedentes a los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025, a través de los ojos de la propia primera dama electa". Amazon MGM promete a los espectadores "adentrarse en el mundo de Melania Trump mientras ella orquesta los planes de investidura, navega por las complejidades de la transición a la Casa Blanca y reingresa a la vida pública con su familia".

El avance muestra una sucesión de imágenes que recorren su vida pública: caminando por los pasillos de la residencia presidencial, abordando el Air Force One, interactuando con dignatarios internacionales y luciendo una variedad de atuendos emblemáticos, donde los lentes de sol y los tacones de aguja parecen tener un papel protagónico recurrente.

Contexto de producción: cifras récord y figuras polémicas

La dimensión financiera del proyecto llama la atención. Varios informes señalan que Amazon pagó aproximadamente 40 millones de dólares por los derechos del documental, una cifra extraordinaria para el género. Este movimiento corporativo adquiere otro matiz considerando que Jeff Bezos, fundador de Amazon, fue uno de los varios magnates tecnológicos que asistieron personalmente a la toma de posesión de Donald Trump en 2017.

La elección del director genera tanto expectación como controversia. Brett Ratner no había trabajado en una producción importante de Hollywood desde 2017, año en que fue acusado de conducta inapropiada por seis mujeres en una investigación del Los Angeles Times. Su regato a la industria coincide con el relanzamiento de la franquicia "Rush Hour", un movimiento que, según algunas fuentes, se produjo después de que el expresidente Trump solicitara personalmente a Paramount que reviviera la serie.

Estrategia de lanzamiento y contenido expandido

El estudio ha diseñado una estrategia de distribución híbrida. "Melania" se estrenará primero en cines selectos el 30 de enero de 2026, con el eslogan "Sea testigo de la historia en desarrollo". Posteriormente, estará disponible para streaming global en Prime Video.

Además del largometraje principal, Amazon MGM anunció una serie documental complementaria de tres partes. Esta producción acompañante seguirá a Melania Trump en sus desplazamientos entre tres localizaciones clave: la Trump Tower en Nueva York, la propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach y Washington D.C., trazando así la geografía de su vida durante ese período histórico de transición de poder.

El documental se presenta en un momento de renovado interés público por las figuras que orbitaron la administración Trump y anticipa un debate cultural más amplio sobre el accesola narrativa personal y la intersección entre política y entretenimiento.

Con su material exclusivo y su perspectiva prometedora desde dentro, 'Melania' se posiciona como un retrato biográfico, pero es también un artefacto cultural que inevitablemente generará conversación y análisis.

