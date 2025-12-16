George Clooney sigue el ejemplo de Paul Newman y dice adiós a los besos en cine

Descubre por qué George Clooney ya no aceptará escenas románticas luego de una charla con su esposa Amal Clooney

George Clooney ha decidido cerrar definitivamente una etapa muy reconocible de su carrera: la de galán romántico. A sus 64 años, el actor estadounidense asegura que ya no aceptará papeles que impliquen besar a mujeres en pantalla, una determinación tomada tras una conversación honesta con su esposa, la abogada Amal Clooney, y una reflexión personal sobre el paso del tiempo.

“Intento seguir los pasos de Paul Newman”, explicó en una entrevista con Daily Mail, aludiendo al legendario actor que, a partir de los años setenta, optó por dejar las escenas románticas fuera de su filmografía.

Una carrera marcada por el romance

Durante más de tres décadas, Clooney fue uno de los grandes protagonistas de las comedias románticas de Hollywood. Besó en pantalla a Julia Roberts en Ocean’s Eleven (2001) y Viaje al paraíso (2022); a Catherine Zeta-Jones en Crueldad intolerable (2003); a Jennifer Lopez en Un romance muy peligroso (1998); y a Michelle Pfeiffer en Un día inolvidable (1996), entre muchas otras.

Sin embargo, vividas esas experiencias para muchos envidiables, el actor considera que ese ciclo ya cumplió su tiempo y que no tiene sentido competir con intérpretes mucho más jóvenes en historias de amor. Eso, a pesar de su actractivo indiscutible.

El ejemplo de Paul Newman

La referencia a Paul Newman no es casual. El actor decidió en 1971, durante el rodaje de Los indeseables, que no volvería a protagonizar escenas románticas con otras actrices que no fueran su esposa, Joanne Woodward.

Clooney ya había anticipado esta postura en marzo pasado, durante una entrevista en CBS, al afirmar que no se sentía cómodo disputando papeles románticos a actores de 25 años. Ahora, su decisión va más allá y descarta cualquier beso en pantalla, independientemente del género de la película.

La conversación con Amal Clooney

El propio Clooney relató que la determinación surgió luego de sostener una charla sincera con su esposa, Amal, cuando él cumplió 60 años. “Todavía puedo jugar al baloncesto con chicos de 25 años, estoy en forma, aguanto. Pero dentro de 25 años tendré 85. No importa cuántas barritas de granola comas, es un número real”, reflexionó.

En su caso, además, no existe la posibilidad de replicar el modelo de Newman, ya que Amal no se dedica a la actuación.

Anécdotas detrás de cámara

Tragedia en Hollywood: Rob y Michele Reiner asesinados, su hijo el presunto culpable Leer más

En septiembre de 2022, el ganador de dos premios Óscar -por Syriana (2006) y Argo (2013)- recordó en The New York Times que un director llegó a criticar su forma de besar en pantalla durante los inicios de su carrera.

Durante la promoción de Viaje al paraíso, Clooney confesó que junto a Julia Roberts repitieron su escena de beso en decenas de tomas. “Le dije a mi mujer que nos llevó 80 tomas, y ella me preguntó qué demonios pasaba”, contó entre risas. Roberts precisó que 79 fueron de carcajadas y solo una terminó en beso.

Los próximos proyectos

Pese a este giro personal, Clooney no se retira del cine. Entre sus proyectos figuran la adaptación cinematográfica de la serie francesa Dix pour cent, prevista para estrenarse en Netflix en 2026.

A esto se suma la esperada Ocean’s 14, aún en desarrollo, donde compartirá reparto con Brad Pitt y Matt Damon. Eso sí, todo apunta a que su icónica química romántica con Julia Roberts quedará en el recuerdo.

Prioridad: la vida familiar

En paralelo, el actor prioriza cada vez más su vida privada. Junto a Amal decidió abandonar Los Ángeles tras el nacimiento de sus mellizos, Ella y Alexander, hoy de ocho años. Desde 2021, la familia reside en una finca en Brignoles, al sur de Francia.

En una reciente entrevista con Esquire, Clooney explicó que buscó alejar a sus hijos de la cultura de Hollywood. “Cenan con los adultos, recogen sus platos y no viven pegados a las pantallas. Tienen una vida mucho mejor”, afirmó, convencido de que este nuevo equilibrio define también su presente profesional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!