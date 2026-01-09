Expreso
Elon Musk
Grok elimina función polémica: la plataforma de inteligencia artificial de X retira herramienta que permitía generar imágenes de desnudos falsos, tras denuncias por uso indebido y riesgos éticos.Foto: EFE

Grok desactiva función que permitía crear imágenes íntimas sin consentimiento

La desactivación parcial de Grok no convence a Europa, que exige frenar la creación de imágenes ilegales

Elon Musk, creador de la plataforma Grok, el asistente de inteligencia artificial integrado a X, desactivó este viernes 9 de enero de 2026 la función que permitía la creación de imágenes falsas sexualmente explícitas. La herramienta utilizaba el retoque de fotos o videos de personas reales para hacerlas parecer desnudas.La medida restringe ahora esta función únicamente a usuarios suscriptores de pago, mientras que quienes no cuentan con una suscripción ya no podrán acceder a esa opción.

La decisión se produjo tras una ola de críticas por la generación de imágenes falsas con contenido sexual, que incluían a mujeres y menores, lo que provocó protestas y cuestionamientos a nivel global. Según indicó Musk tras el escándalo, “la generación y edición de imágenes están actualmente reservadas a los suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones”.

Tribunal en Nueva York

Juez en Nueva York autoriza atención médica para Nicolás Maduro y Cilia Flores

Críticas internacionales persisten pese a la restricción

Sin embargo, las reacciones críticas hacia el empresario y la plataforma no cesaron. El Gobierno del Reino Unido sostuvo que la medida no soluciona el problema de fondo.

Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que la decisión “simplemente transforma una función que permite la creación de imágenes ilegales en un servicio premium”, lo que calificó como “un insulto a las víctimas de misoginia y violencia sexual”.

Desde Bruselas, la Comisión Europea también expresó reparos. Aunque reconoció haber “tomado nota de las últimas enmiendas”, consideró que estas resultan insuficientes para enfrentar el problema.

La Unión Europea impone medidas cautelares a X

Este jueves 8 de enero de 2026, en Bruselas, Bélgica, la Unión Europea informó la imposición de una medida cautelar contra X, en medio de la controversia por la difusión de imágenes sexualmente explícitas de menores generadas por Grok.

La Comisión Europea detalló que emitió una “orden de conservación”, una disposición legal que obliga a la plataforma a preservar todos sus documentos internos relacionados con Grok hasta finales de 2026, según confirmó un vocero a la prensa.

En paralelo, el Gobierno británico instó días antes a X a encontrar una solución “urgente” para frenar la proliferación de imágenes falsas “escandalosas” de mujeres desnudas y menores creadas mediante inteligencia artificial.

“Lo que hemos visto en línea en los últimos días es absolutamente atroz e inaceptable en cualquier sociedad que se precie”, declaró Liz Kendall, ministra de Tecnología del gobierno laborista encabezado por Keir Starmer.

La union europea
Bruselas toma acción: la UE impone medida cautelar contra X por imágenes ilícitas generadas con IA.Foto: EFE

Antecedentes de sanciones contra X en Europa

El caso se suma a antecedentes recientes. A principios de diciembre, la Unión Europea impuso a X una multa de 120 millones de euros por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La sanción se aplicó pese a las reiteradas críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha acusado al bloque europeo de utilizar su legislación digital para atacar a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos.

