Los sectores que más darán trabajo en 2026: IA, salud y energías verdes

El mercado laboral vive un giro total. Conoce los sectores que generarán miles de empleos y por qué la IA no es una amenaza

La transición hacia una economía descarbonizada y digital exige que el talento humano desarrolle nuevas competencias técnicas para los desafíos de 2026.

El mundo del trabajo ha llegado a un punto de quiebre donde la tecnología y el cuidado del medio ambiente pasaron de ser simples discursos a convertirse en las verdaderas minas de oro para el empleo.

Las proyecciones actuales son optimistas; por ejemplo, solo en España se prevé la creación de unos 480.000 puestos de trabajo en el próximo año. Este fenómeno es un espejo de lo que ocurre a nivel global: el talento humano debe acoplarse a las exigencias de una economía digital y libre de carbono.

La tecnología como aliada, no como sustituta

Pese al miedo que genera el avance de la Inteligencia Artificial (IA), los especialistas coinciden en que no estamos ante el fin del trabajo, sino ante su transformación.

José Manuel Corrales, experto de la Universidad Europea, resalta que, basándose en datos de la OCDE, "solo un 9% de los empleos son totalmente automatizables, lo que significa que la tecnología transforma más que elimina".

Bajo este contexto, la IA y el Big Data lideran los cambios, disparando la búsqueda de expertos que diseñen y protejan los sistemas de las compañías del futuro.

El auge de la economía verde y los cuidados

Junto a la digitalización, la transición hacia lo ecológico se ha vuelto un motor industrial potente. En este campo, la inversión en movilidad eléctrica y eficiencia energética está creando una necesidad urgente de trabajadores técnicos especializados.

Por otra parte, el envejecimiento de la población ha disparado la "economía del cuidado". Habrá más demanda en servicios de dependencia y atención domiciliaria. Corrales explica que esto no solo afecta a la asistencia, sino que también impulsa a la industria farmacéutica, la cual avanza de la mano con las Tecnologías de la Información.

En el mundo, y particularmente en Ecuador, el interés por especialistas en inteligencia artificial sigue creciendo, ya que las empresas buscan automatizar procesos y dar el salto a lo digital.

Habilidades y flexibilidad: El nuevo modelo

El futuro también cambia la forma de trabajar. Aunque el teletrabajo varía por regiones (en Madrid por ejemplo llega al 22,7%, superando medias nacionales), el crecimiento de los trabajadores freelance y de plataformas digitales trae nuevos retos.

Sobre esto, Corrales advierte que la estabilidad en el empleo "dependerá de la capacidad regulatoria y de las políticas de formación continua que se implementen" para que los trabajadores no queden desprotegidos en esta transición hacia la flexibilidad.

