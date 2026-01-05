Pantallas gigantes, sonido inmersivo y más: lo mejor de Samsung en CES 2026

Samsung despliega su stand más ambicioso en CES 2026 y apuesta por la IA para transformar el entretenimiento

Lejos del tradicional centro de convenciones de Las Vegas y con un despliegue propio en el Hotel Wynn, Samsung presentó en CES 2026 el booth más grande que la compañía ha montado hasta ahora en la feria tecnológica. El espacio no solo sirvió como vitrina de productos, sino como una demostración práctica de su visión: la inteligencia artificial como eje de la experiencia audiovisual, del diseño y de la vida cotidiana.

Desde pantallas gigantes hasta soluciones de sonido y propuestas de bienestar, el recorrido por el stand dejó claro que la surcoreana busca que la tecnología no se limite a verse o escucharse mejor, sino que se sienta, se adapte y acompañe al usuario.

Tras el evento The First Look, el 4 de enero de 2026, el recorrido por el stand permitió ver estas innovaciones en funcionamiento y en contexto real. Más allá del anuncio oficial, hubo tecnologías que destacaron por cómo se sienten en el día a día, por su impacto visual y por la forma en que integran la inteligencia artificial sin volverse invasiva. A continuación las propuestas que más me llamaron la atención, no solo por lo que prometen a futuro, sino por cómo ya transforman la experiencia de ver, escuchar y vivir el entretenimiento en casa.

Cine real en casa: Micro LED de 140 pulgadas

Micro RGB de 130 pulgadas. Giannella Espinoza

Uno de los grandes imanes del booth fue la pantalla Micro LED de 140 pulgadas, una apuesta directa por llevar la experiencia de cine al hogar. Su tamaño impresiona, pero es la calidad de imagen la que termina de convencer: los micro LEDs autoiluminados RGB permiten colores más precisos, negros profundos y una sensación de realismo difícil de ignorar.

El bisel tipo espejo cumple un rol clave al integrar la pantalla con el entorno y extender visualmente el contenido, reforzando la inmersión y transformando al televisor en un elemento arquitectónico más del espacio.

El estadio en la sala: IA pensada para el fútbol

Con el deporte como protagonista —y el Mundial 2026 en el horizonte— Samsung mostró cómo la IA puede cambiar la forma de ver fútbol en casa. AI Sports, junto al AI Soccer Mode Pro, analiza el contenido en tiempo real para ajustar imagen y sonido, recreando la atmósfera de un estadio.

A esto se suma Vision AI Companion, un asistente visual inteligente que entiende el contexto, responde en pantalla y ofrece sugerencias personalizadas, convirtiendo al televisor en un acompañante activo durante el partido.

Soccer Mode Pro usa inteligencia artificial para intensificar la experiencia deportiva en pantallas grandes. Giannella Espinoza

Sonido que se adapta al usuario y al espacio

El audio tuvo un lugar central en el recorrido. Con AI Sound, Samsung presentó una experiencia sonora personalizada, donde el AI Sound Controller Pro permite separar y controlar voces, música y efectos con comandos simples, según el contenido y las preferencias del usuario.

La propuesta se completa con la AI-in-One Soundbar, una barra de sonido compacta que entrega audio real 7.1.2 canales gracias a sus 13 parlantes integrados. Sensores giroscópicos detectan si está montada en pared o sobre un mueble, ajustando automáticamente el sonido para garantizar siempre una experiencia Dolby Atmos óptima.

Music Studio 5 y 7, parlantes WiFi diseñados por Erwan Bouroullec. Giannella Espinoza

Tecnología que también es diseño

El Music Studio, diseñado por el creador francés Erwan Bouroullec, dejó claro que para Samsung el audio también puede ser una pieza de diseño. Su concepto del “punto” representa el origen del sonido y busca integrar la tecnología al espacio con una estética sobria y atemporal.

Esta línea se amplía con los Music Studio 5 y 7, parlantes WiFi de diseño compacto. El modelo 7 destaca por su sonido envolvente 3.1.1ch y su capacidad de reproducir audio de alta resolución de hasta 24bit/96kHz, superando la calidad del CD.

Belleza y lifestyle impulsados por IA

Entre las propuestas más llamativas del stand estuvo el AI Beauty Mirror, desarrollado junto a Amorepacific y TWINIT. El espejo utiliza inteligencia artificial para analizar la piel y recomendar productos de cuidado personalizados, además de sugerir tonos de maquillaje según el rostro, ojos y labios del usuario. Una muestra de cómo la IA también puede integrarse al bienestar y al cuidado personal.

El espejo con IA analiza la piel y ofrece recomendaciones personalizadas de cuidado y estilo. Giannella Espinoza

Imagen más realista y color preciso

Con AI Picture, Samsung refuerza su apuesta por imágenes más naturales. El Micro RGB AI Engine Pro, con hasta 128 redes neuronales, se encarga de escalar contenidos y optimizar el color, mientras que el Micro RGB Color Booster Pro mejora brillo y tonalidades para lograr una reproducción más fiel. La certificación VDE respalda la precisión cromática de esta tecnología.

Sonido social y música sin fricciones

Pensada para reuniones y eventos deportivos, la Sound Tower combina potencia de audio con Party Lights+ y Sports Lights, sistemas de iluminación sincronizada que pueden personalizarse desde la app y adaptarse a los colores de selecciones nacionales, haciendo que ver un partido sea una experiencia más festiva.

Samsung también integró Spotify en calidad lossless, con audio FLAC de hasta 24-bit/44.1 kHz, y presentó el primer dispositivo con Spotify Tap vía WiFi, que permite reproducir música con solo tocar el parlante, sin depender del celular.

El sistema de audio integra Party Lights+ y Sports Lights, con iluminación sincronizada para fiestas y eventos deportivos. Giannella Espinoza

Cuando la TV se convierte en arquitectura

El concepto Timeless Frame resume buena parte de la filosofía del stand. Inspirado en la idea de una gran ventana, este diseño hace que la pantalla parezca flotar dentro de un marco monumental, con el sonido integrado directamente en la estructura. Más que un televisor, es un objeto espacial que retoma el legado de Timeless Gallery y lo reinterpreta con tecnología Micro RGB de gran formato.

El concepto Timeless Frame reinterpreta la TV como un elemento arquitectónico impulsado por tecnología de gran formato. Giannella Espinoza

Un booth que marca el rumbo de Samsung

El Samsung Booth en CES 2026 no solo destacó por su tamaño —el más grande de la marca hasta ahora— sino por la claridad de su mensaje: la inteligencia artificial es el hilo conductor que une imagen, sonido, diseño y lifestyle. En un año marcado por grandes eventos deportivos y por un consumo cada vez más doméstico del entretenimiento, la compañía dejó claro que su apuesta no es solo tecnológica, sino experiencial.

En el Wynn Las Vegas, Samsung no mostró productos aislados, sino una visión de cómo será vivir, ver, escuchar y compartir en la era de la IA.