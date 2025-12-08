Los gadgets más vendidos del 2025: celulares, audífonos y tecnología top

Smartphones con capacidades de traducción en tiempo real y audífonos con cancelación de ruido lideran las preferencias

El mercado tecnológico ha alcanzado un punto de madurez y sofisticación que redefine la manera en que los usuarios interactúan con sus dispositivos. Los smartphones con inteligencia artificial integrada, los audífonos inteligentes con funciones de salud y los wearables de realidad aumentada se han convertido en los gadgets más vendidos del año, reflejando una tendencia global hacia la conectividad total, la personalización y el bienestar digital.

Smartphones con inteligencia artificial avanzada

El 2025 ha sido un año clave para los smartphones insignia, que concentran la mayor parte de las ventas globales. Entre ellos destacan:

iPhone 15 Pro Max

A pesar de ser un modelo lanzado el 2025, continúa siendo uno de los favoritos de los usuarios de Apple. Fabricado en 3 nanómetros, ofreciendo un rendimiento superior y eficiencia energética. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas con ProMotion (120 Hz) garantiza fluidez en juegos y aplicaciones. La cámara principal de 48 MP con telefoto de 5x exclusivo en la versión Pro Max revolucionó la fotografía móvil, especialmente en retratos y tomas nocturnas.

Samsung Galaxy S25

Este modelo mantiene el diseño clásico de la serie S, pero con mejoras internas. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas ofrece resolución FHD+ y 120 Hz. Está impulsado por el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, con 12 GB de RAM y opciones de hasta 512 GB de almacenamiento.

Con un diseño elegante y de primera calidad envuelto en un resistente marco de aluminio con una pantalla envolvente. Samsung

Google Pixel 9 Pro

Equipado con el chip Tensor G4, este modelo se consolidó como referente en fotografía computacional. Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con 120 Hz ofrece gran fluidez, mientras que la cámara triple (50 MP principal, 48 MP telefoto y 12 MP ultrawide) destaca por su capacidad de procesamiento de imagen en tiempo real, logrando fotos nocturnas y retratos con calidad profesional. Además, integra funciones exclusivas de IA como edición mágica de fotos, traducción instantánea y seguridad reforzada, con actualizaciones garantizadas por 7 años.

Xiaomi 14 Pro

Este modelo ha sorprendido con su pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas con resolución 2K y 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Gen 3, hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Su cámara principal de 50 MP con apertura variable se complementa con un telefoto de 50 MP y un ultrawide de 50 MP, ofreciendo versatilidad fotográfica de nivel profesional y optimización de imagen desarrollada junto a Leica.

Xiaomi 14 Pro es el smartphone más poderoso de la serie Xiaomi 14. xiaomi

Audífonos inteligentes: sonido inmersivo y salud conectada

En 2025, los auriculares inalámbricos se han convertido en gadgets imprescindibles, combinando calidad sonora, autonomía y funciones inteligentes. Estos son los modelos más vendidos y mejor valorados:

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro

Ofrecen un sonido equilibrado con graves contundentes, cancelación activa de ruido adaptativa y una autonomía que alcanza hasta 35 horas. Se han convertido en una opción accesible para quienes buscan funciones premium a bajo costo. Además cuenta con Bluetooth 5.3 con baja latencia, ideal para gaming.

Google Pixel Buds 2a

Se presentan como unos auriculares económicos pensados para el uso diario, que por primera vez incorporan cancelación activa de ruido (ANC) en la serie A. Están impulsados por el chip Tensor A1, lo que les permite ofrecer un sonido más preciso gracias a un controlador dinámico de 11 mm y una renovada cámara de agudos. Su autonomía alcanza hasta 7 horas con ANC activado y se extiende a 20 horas con el estuche de carga, que además incluye una característica poco común en esta gama: una batería reemplazable.

Inspirados en el diseño innovador de los Pixel Buds Pro 2, los Pixel Buds 2a se han creado para ofrecer comodidad. google

Nothing Headphone (1)

Una marca relativamente nueva que opta por una propuesta que prescinden de los gestos habituales y apuestan por tres controles físicos: un regulador de volumen, una palanca para saltar pistas y un botón personalizable. Su diseño transparente deja ver los controladores de 40 mm desarrollados en colaboración con KEF, compatibles con LDAC y con conexión tanto por USB-C como por cable de 3,5mm. La cancelación activa de ruido alcanza hasta 42 dB, mientras que la batería ofrece una impresionante autonomía de 80 horas de reproducción, que se reduce a unas 35 horas con ANC activado.

Sony WH‑1000XM6

Su nuevo procesador QN3 marca un salto de rendimiento al ser siete veces más rápido que su predecesor. A ello se suma un sistema de doce micrófonos dedicados a la cancelación de ruido, que ofrecen una reducción más agresiva, junto con otros seis micrófonos adicionales que mejoran notablemente la calidad de las llamadas. La autonomía alcanza 30 horas con la cancelación activa de ruido encendida, y gracias a la carga rápida es posible obtener tres horas de reproducción con solo tres minutos de carga.

Cuenta con el noise cancelling más avanzado hasta el momento, impulsada por un chip de próxima generación y algoritmos inteligente. sony

¿Por qué deberías apagar tu celular cinco minutos al día? Aquí los beneficios Leer más

Tecnología top: realidad aumentada y wearables

Más allá de celulares y audífonos, el 2025 ha visto un auge en gafas de realidad aumentada (AR) y wearables inteligentes. Las Apple Vision Pro 2 y las gafas de Meta Quest AR han liderado las ventas, ofreciendo experiencias de trabajo remoto, educación virtual y entretenimiento interactivo.

Los smartwatches también mantienen su posición como gadgets imprescindibles, con funciones avanzadas de monitoreo de salud y conectividad total con otros dispositivos. En mercados emergentes, los relojes inteligentes de marcas como Xiaomi y Huawei han ganado popularidad por su precio accesible y funciones completas.

A este panorama se suma el Oura Ring, un anillo inteligente que ha revolucionado el mercado de los wearables en 2025. Su diseño minimalista y discreto lo convierte en un dispositivo atractivo para quienes buscan tecnología sin sacrificar estilo. El Oura Ring destaca por su capacidad de monitorear sueño, frecuencia cardíaca, actividad física y niveles de estrés, ofreciendo métricas detalladas que se integran con aplicaciones de salud y bienestar.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ