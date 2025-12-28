Juez anunciará su decisión sobre el habeas corpus de Jorge Glas este 28 de diciembre

La defenda del exvicepresidente pide que sea trasladado a un hospital por su estado de salud. El MSP y SNAI se oponen

Jorge Glas está detenido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, desde donde asistió a la audiencia de habeas corpus.

El juez de Garantías Penitenciarias de la Unidad Judicial de La Libertad, Jean Valverde, anunció que este domingo 28 de diciembre, a las 16:00, dará a conocer su resolución sobre el habeas corpus presentado a favor del exvicepresidente Jorge Glas, quien solicita ser trasladado a un hospital debido a su estado de salud.

La audiencia se reinstaló la tarde del sábado 27 de diciembre y se extendió por casi seis horas. Entre exposiciones, las partes presentaron presentación de pruebas y alegatos finales.

La acción constitucional fue planteada por el ciudadano Dean Dueñas, aunque en la audiencia actuó el abogado David Villegas, y está dirigida contra el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio del Interior, el SNAI y la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

Glas, quien cumple sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita (caso Odebrecht) y cohecho agravado (caso Sobornos), además de una condena de primera instancia por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, sostiene que su estado de salud se ha deteriorado desde su traslado a ese centro penitenciario.

El MSP dice que Glas recibe atenciones médicas

Durante la diligencia, representantes del Ministerio de Salud indicaron que entre abril de 2024 y noviembre de 2025 el exvicepresidente ha recibido 567 atenciones médicas, de las cuales 40 se realizaron desde que fue llevado a la Cárcel del Encuentro, hace 48 días. Según esa cartera de Estado, su historia clínica registra 18 enfermedades, ninguna catalogada como catastrófica.

El médico del centro penitenciario, Heider Retamozo, explicó que Glas presenta anemia leve y niveles elevados de bilirrubina, razón por la cual se le practicará una ecografía hepática. Añadió que también recibe tratamiento para una infección por hongos y que su medicación se encuentra garantizada, por lo que, según el MSP, no existen elementos que justifiquen un traslado hospitalario.

La defensa de Glas dice que está en peligro de muerte

Desde la defensa, en cambio, se insistió en que las condiciones de reclusión agravan su estado físico y mental. El abogado Andrés Villegas presentó el testimonio del médico internista y particular de Glas, Édison Barreto, quien afirmó que atiende a Glas desde 2021 y que actualmente consume 21 medicamentos. Aunque no padece enfermedades catastróficas, sostuvo que enfrenta riesgos en el futuro como hepatotoxicidad y requiere seguimiento especializado y atención psicológica constante.

En su intervención, Glas cuestionó la calidad y cantidad de los alimentos, aseguró que recibe porciones mínimas y denunció afectaciones derivadas de la infraestructura del centro, como falta de ventilación adecuada y la presencia permanente de cámaras dentro de la celda. También afirmó que el tratamiento para su espondilitis anquilosante reduce sus defensas, lo que, según dijo, lo expone a enfermedades como la tuberculosis "lo que sería mortal".

El SNAI defendió sus protocolos

Por su parte, el abogado del centro penitenciario, Ricardo Escobar, rechazó estos señalamientos y aseguró que el interno cuenta con una dieta diferenciada y atención médica regular. Argumentó que no se ha demostrado vulneración de derechos y pidió al juez negar el habeas corpus por basarse, a su criterio, en apreciaciones subjetivas.

