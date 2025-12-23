Caso Jezdimir Srdan: Cambian al fiscal que investigaba la red de narcotráfico

El cambio ocurre en medio de cuestionamientos por presiones judiciales; Este es uno de los casos contra la mafia albanesa

El 20 de noviembre de 2024, el serbio Jezdimir Srdan fue detenido por la Policía en un operativo en Guayas, Los Ríos, Azuay y Manabí.

La Fiscalía General del Estado, dirigida por Carlos Alarcón, dio un nuevo paso que profundiza el debilitamiento de las unidades encargadas de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos.

A la lista de fiscales especializados que removió se suma el agente fiscal número 10, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, quien tiene 15 años de experiencia de experiencia como fiscal y 25 en la institución.

El agente estaba a cargo de la investigación por delincuencia organizada (proceso N.° 17U05-2025-00128) contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, sentenciado en 2015 a 17 años de prisión por narcotráfico. El extranjero recuperó su libertad en 2018 tras beneficiarse de reducciones de pena y prelibertades concedidas por jueces posteriormente cuestionados por actos de corrupción.

Caso de lavado que llegó a la sentencia

El 20 de noviembre de 2024, Srdan fue detenido en el marco del caso Euro2024 (número de proceso 17U05202400216) una operación contra el lavado de activos que contó con Asistencia Penal Internacional (API) de Alemania.

Durante la fase de investigación previa, el líder de la organización criminal transnacional estuvo representado por la abogada Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, junto a Francisco Rosero, socio de Vintimilla y amigo y exsocio de Godoy.

“Como abogada en libre ejercicio tomé el patrocinio de un caso por lavado de activos. Sin embargo, desde noviembre de 2024 decidí dejar el patrocinio de varias causas, debido a que ese mismo mes contraje matrimonio con quien hoy ejerce el cargo de presidente de la Judicatura”, explicó Vintimilla.

Presuntas presiones contra el juez del caso Euro2024

Por el delito de lavado de activos, el ciudadano serbio recibió una condena de 10 años de prisión. Uno de los jueces que lo declaró culpable fue Carlos Serrano, quien denunció presuntas presiones ejercidas por Henry Gaibor, amigo de Godoy y Vintimilla, y exdirector del Consejo de la Judicatura, cargo al que renunció el 23 de diciembre de 2025.

El 6 de noviembre, un vehículo con explosivos apareció frente a las oficinas de la Unidad Anticorrupción. El 20 de noviembre, durante la audiencia de lectura de sentencia, Srdan realizó un gesto de amenaza de muerte contra los jueces, al pasarse el dedo por el cuello. El hecho quedó registrado en video y consta en un parte policial. Días después, de manera inexplicable, el juez Serrano perdió su custodia policial.

Cambio del fiscal que investigaba a Srdan

El 28 de noviembre, la Fiscalía notificó al agente fiscal N° 10 su cambio. El fiscal fue trasladado desde una unidad con competencia nacional —encargada de investigar crimen organizado transnacional, terrorismo y narcotráfico— a una fiscalía de género.

En su lugar fue designada una fiscal que el 9 de diciembre cumplió apenas un año de experiencia profesional. Antes de su nombramiento, se desempeñó como secretaria de fiscales.

Al asumir el despacho en la Unidot, la nueva funcionaria quedó a cargo de uno de los casos de mayor complejidad. El expediente contra Jezdimir Srdan revela la existencia de una organización criminal transnacional dedicada al Jezdimir Srdan.

Según la investigación, la organización operó desde Ecuador hacia Europa —Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania y España, entre otros destinos— mediante el uso de contenedores marítimos contaminados bajo distintas modalidades:

Gancho ciego

Contaminación estructural de contenedores

Contaminación en alta mar

Ocultamiento en productos legales como banano, latas de atún, paneles de refrigeración y pisos o techos de contenedores

La investigación incluye además:

Interceptación y análisis de comunicaciones encriptadas a través de la plataforma SKY/SSC

Asistencias penales internacionales con Francia, Bélgica y Países Bajos

Pericias informáticas forenses con preservación de evidencia digital bajo cadena de custodia

Los investigadores identificaron al menos 11 hechos materiales plenamente documentados, con múltiples incautaciones en Ecuador y Europa, así como el uso sistemático de marquillas o logotipos —HH, OLI, ML1, 007, entre otros— para identificar los cargamentos de droga.

