Godoy sobre escándalo judicial: "Gaibor tiene que responder por sus actuaciones"

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, negó tener una relación de confianza con el exdirector Henry Gaibor

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, fue posesionado junto al nuevo Pleno en septiembre de 2025.

Negación total. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, rompió el silencio frente al escándalo judicial por la supuesta presión ejercida por el exdirector provincial de Pichincha, Henry Gaibor, sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano en un caso de narcotráfico.

En una entrevista con el programa Revelaciones, Godoy se refirió a los audios que evidenciarían la presión ejercida sobre el juez Serrano en el proceso contra el narcotraficante serbio Srdjan Jezdimir, así como a su relación con el exdirector Gaibor.

Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, fue abogada del líder de una red criminal transnacional.



Mario Godoy señala que los audios de Serrano son un "relato construido"

Respecto a los audios, el presidente Godoy señaló que los mismos son "inaudibles" y que sospecha que son parte de una narrativa construida en contra suya, aunque no indicó quién estaría detrás de ese supuesto ataque en su contra.

"Se trata de una narración hecha por el medio, que construye una historia y luego introduce los audios. En los audios, al menos yo, no logro entender cuál es la relación, pero sí creo que se intenta construir un relato para encajar esos audios", comentó y acotó que se reserva más opiniones porque los audios ya estarían dentro de una investigación previa de la Fiscalía General del Estado.

La legisladora correísta Viviana Veloz anunció una solicitud de juicio político contra Mario Godoy por el escándalo sobre la presión al juez Carlos Serrano. Cortesía: Asamblea/ Flickr

"No he pedido que acudan a intervenir en un caso", sostiene Mario Godoy

Poro otro lado, respecto al contenido de los audios, Godoy negó que haya solicitado que se presione al juez Carlos Serrano. "Yo no he solicitado absolutamente a nadie que vaya a hablar a favor o en contra de nadie. En los audios no aparezco (...)", acotó.

Godoy se deslinda de Henry Gaibor: "No designo a los directores provinciales"

Específicamente sobre su vínculo con el exdirector provincial de Pichincha, Henry Gaibor, Godoy evitó hablar si era un funcionario de su confianza. "El señor Gaibor es un director provincial que es designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de una terna que proviene de la anterior administración. Yo no designo directamente a los directores provinciales", acotó.

Godoy, además, recordó que, tras conocer las denuncias contra Gaibor y la supuesta presión al juez Serrano, el Pleno del Consejo de la Judicatura solicitó su renuncia, aunque él ya anunció su salida del organismo.

