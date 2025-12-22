Castillo reconoce llamada por posesión de Godoy en 2024: Así la justificó

El legislador de ADN dijo que no tenía ninguna capacidad de presión o negociación y llamó porque Muñoz era su amigo

El asambleísta Andrés Castillo (ADN) se refirió a la llamada a exsecretario de la Asamblea Ecuador.

El caso del juez anticorrupción Carlos Serrano puso en el ojo del huracán al actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Ahora, no solo se indaga su participación en las supuestas presiones dentro del sistema de justicia sino también el contexto en el que fue designado y posesionado como la máxima autoridad del ente más poderoso del sistema judicial.

La denuncia hecha por Serrano, sobre presiones desde altas esferas de la Judicatura en el caso Euro2024, relacionado con lavado de activos y narcotráfico, recordó una denuncia hecha por el exsecretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, sobre una supuesta amenaza para acelerar la posesión de Godoy en 2024.

Es que Mario Godoy fue designado como presidente del Consejo de la Judicatura en dos ocasiones; ambas con el aval del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Sin embargo, para su primera posesión, derivada del proceso del CPCCS con la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, el exsecretario de la Asamblea en el pasado periodo legislativo, aseguró haber recibido una llamada.

De hecho en julio de 2024, él emitió un comunicado. En el documento se señalaba. “He recibido llamadas de amenazas e intimidaciones por parte de emisarios del viceministro de Gobierno, para apurar la posesión del Ab. Godoy”.

A la fecha de ese comunicado, quien ocupaba el viceministerio de Gobierno era el actual asambleísta por ADN, Esteban Torres. Entonces, la pregunta era ¿quién llamó a Muñoz?

La llamada denunciada por el exsecretario

Muñoz recibió una llamada del también actual asambleísta de ADN Andrés Castillo. Lo que durante la última semana fue solamente un rumor este 22 de diciembre fue confirmado por el mismo legislador.

“Yo era asesor de bancada. Se había designado ya a Mario Godoy. Lo tenían que posesionar un domingo porque ya se cumplían los plazos. En esa semana, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, no estaba en el país. Viviana Veloz (primera vicepresidenta) estaba en comisión de servicios. El segundo vicepresidente era Eckenner Recalde y se iba a convocar para cumplir con lo que dice la norma”, señaló Castillo.

Posesión de Mario Godoy en 2024, durante el anterior periodo legislativo. Cortesía: Consejo de la Judicatura.

Pero su versión de los hechos no quedó ahí. Castillo también señaló que Recalde llamó “una y otra vez” al secretario. “Tengo años de amistad con él y como era el secretario y no contestaba el teléfono se comunicaron conmigo como asesor de bancada y dijeron Alejandro Muñoz no contesta, llámalo”.

Según el relato de Castillo, llamó al exsecretario únicamente para pedirle que, “por cortesía”, conteste la llamada de Recalde. “Yo no tenía ninguna capacidad ni de presión ni negociación. Era un asesor”, dijo el legislador oficialista.

Castillo también recordó que el hecho ocurrió en el marco de la fractura de la alianza entre ADN y el correísmo. Así, cada bando, según el criterio del asambleísta de ADN, buscaba golpearse con cualquier cosa. Negó que la llamada haya sido para presionar. “Era un asesor de la bancada que llamé a mi amigo a decir: Oye. Te están llamando. Contesta el teléfono”, afirmó Castillo.

