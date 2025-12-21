Godoy comparecerá en la Asamblea: mesa de ADN se encargará de fiscalización

Pleno aprobó resolución para que comparecencia del presidente de la Judicatura sea el punto de arranque de una investigación

Mario Godoy deberá asistir a la Asamblea para explicar las denuncias sobre el sistema de justicia.

La Asamblea Nacional intentará reivindicarse a partir del caso del juez anticorrupción Carlos Serrano. Y, en ese camino, quien podría perder es justamente el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

Al menos ese fue el mensaje que intentó enviar el Pleno este 21 de diciembre de 2025 ante la posibilidad de convocar a Godoy al Pleno del Legislativo, a propósito de la denuncia hecha por el juez anticorrupción Carlos Serrano sobre presiones en el sistema de justicia.

Solamente dos días después de que la fiscalización en el Legislativo quedó en entredicho por el caso Progen, fue el propio oficialismo el que pareció dispuesto a redimirse, al menos en cierta medida.

La moción de ADN

El legislador Andrés Castillo (ADN) dijo que la Asamblea debe dar señales de enfrentar “con convicción cívica” el problema. También agregó que, ante la gravedad de las denuncias, el Parlamento no puede mirar hacia otro lado.

Eso sí, Castillo fue el encargado de defender que la Asamblea otorgue ocho días hábiles a Godoy para que prepare su defensa. Como es costumbre, arremetió contra el correísmo y dijo que la Constitución, que “ellos se opusieron a cambiar”, establece garantías de ese tipo para que una persona ejerza su derecho a la defensa.

Sí. Habló de derecho a la defensa porque en la sesión, la invitación a Godoy pasó de ser una convocatoria con fines informativos a convertirse en el arranque de un proceso de fiscalización.

Castillo pidió que se amplíe la resolución propuesta por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, para que sea la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la que lleve adelante dicha fiscalización.

Con esto, ADN se aseguró, entre otras cosas, que el proceso quede en manos de una mesa legislativa en la que tiene mayoría.

Pero la alerta sobre la posible suerte de Godoy la lanzó la presidenta de esa comisión, Rosa Torres. En medio del debate, ella dijo: “Nadie se encuentra sobre la ley, incluido el presidente de la Judicatura”.

ADN y correísmo coincidieron en la votación

Por primera vez, en un tema de trascendencia, oficialismo y correísmo, coincidieron en la esencia del pedido; es decir, estuvieron de acuerdo en que Godoy acuda a la Asamblea.

Sin embargo, la discusión giró alrededor del tiempo otorgado para que comparezca. El integrante de la alianza Reto-Revolución Ciudadana, Raúl Chávez, consideró que el plazo era excesivo y propuso que sea de apenas 48 horas, máximo.

La correísta Viviana Veloz secundó la propuesta y pidió, además, que se suspenda el receso legislativo que inició hoy. Al final, esas iniciativas no fueron tomadas en cuenta y se ratificó el plazo de ocho días para que Godoy prepare su defensa.

La moción presentada fue aprobada con 143 votos. Solo se registró una abstención, que se produjo porque, en el tiempo determinado, no hubo una posición definida por el sí o por el no de un asambleísta.

Así, Godoy enfrentará al Pleno y luego será sujeto de un control político que podría derivar en un eventual juicio político. Pero eso dependerá de los hallazgos y de la voluntad de ADN, que aún mantiene el control de la mayoría legislativa.

¿Qué denunció el juez anticorrpción?

El caso que asume la Asamblea no es menor. Se trata de una denuncia que involucra amenazas, la pérdida de la seguridad asignada a un operador de justicia y presuntas presiones desde altas esferas del propio Consejo de la Judicatura.

"Debemos demostrar que sí sabemos fiscalizar. Estamos cerrando el año y le vamos a deber mucho al pueblo". Mariana Yumbay, Pachakutik

Todo esto fue expuesto por un juez anticorrupción. El caso de Carlos Serrano se instaló en el debate público después de una columna de opinión escrita por el penalista Felipe Rodríguez. Allí se expuso que Serrano había sido amenazado durante la audiencia en la que declaró culpable al procesado de origen serbio Jezdimir Srdan, en un caso relacionado con lavado de activos y narcotráfico.

Existen evidencias de que Srdan, en un gesto de clara amenaza, pasa su dedo por la garganta mientras comparece de forma virtual a la audiencia.

Sin embargo, el tema va más allá de esa amenaza. También se denunció que hubo presuntas presiones desde altos cargos de la Judicatura para declarar inocente a Srdan. Pero, en medio de todo esto, a la Asamblea, al menos por ahora, no se le ocurrió pedir la comparecencia del juez anticorrupción.

La Asambleísta de Pachakutik, Mariana Yumbay, dibujó con precisión el escenario en el que se encuentra la Asamblea y la relevancia del actual caso. En medio del debate, ella dijo: “Debemos demostrar que sí sabemos fiscalizar. Estamos cerrando el año y le vamos a deber mucho al pueblo. No se ha podido llevar adelante ni un solo caso de fiscalización. Hemos vistos cómo los perjuicios de Progen, ATM y Healthbird no se fiscalizaron”.

