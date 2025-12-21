Nueva Ley del Deporte: ¿Cómo regula a operadores de pronósticos deportivos?

La ley aprobada en la Asamblea regula esta práctica y ahora deberá garantizarse la trazabilidad completa de operaciones

La nueva Ley del Deporte pasó al Ejecutivo para que emita el veto parcial, total o sancione la normativa aprobada por la Asamblea, previo a su vigencia con la publicación en el Registro Oficial. Sin embargo, uno de los temas que ha generado debate está relacionado con la regulación de las empresas de pronósticos deportivos.

La normativa dedica el capítulo tercero a este tema. En primer lugar, define qué es un pronóstico deportivo: “aquellas predicciones realizadas sobre los resultados de uno o varios eventos deportivos, ya sea sobre los resultados de competiciones deportivas o sobre hechos y circunstancias relacionadas con dichos eventos”.

Asimismo, define a los operadores de pronósticos deportivos como las personas naturales o jurídicas residentes en el Estado ecuatoriano que tienen como actividad económica el aprovechamiento de pronósticos deportivos, a través de plataformas digitales y/o mediante puntos físicos de apuesta autorizados, conforme a los requisitos definidos por el ente rector del deporte o quien haga sus veces.

Pero existen prohibiciones. Por ejemplo, no está permitido que organizaciones deportivas, dirigentes deportivos, jugadores, y entrenadores participen directa o indirectamente en pronósticos deportivos relacionados con el deporte en el que tienen influencia o relación.

La aprobación en la Asamblea

El Pleno de la Asamblea aprobó la normativa con 84 votos. Una de las sorpresas fue el respaldo del asambleísta Raúl Chávez, quien es parte de la alianza Reto–Revolución Ciudadana. Su voto llamó la atención porque el correísmo, al final del día, decidió votar en contra de la ley.

En primera instancia, la propuesta presentada por el oficialista Juan José Reyes no contaba con los votos necesarios. Para conseguir respaldo, se incluyó en lo relacionado con los pronósticos deportivos que “los operadores deberán asegurar la trazabilidad de las operaciones en todos los canales, de modo que cada apuesta, recarga, pago o cobro de premios quede registrada y vinculada a un usuario identificado y verificable, incluyendo las transacciones realizadas en puntos físicos”.

También se eliminó la propuesta inicial que establecía, en el mismo capítulo, que “en lo relacionado a las actividades de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, únicamente podrán ser realizados por personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro”.

¿Qué más se incluyó en la ley?

Para la elaboración de la nueva Ley del Deporte se unificaron 25 proyectos. La normativa establece reglas para los dirigentes deportivos, quienes deberán ser mayores de edad, no tener sentencias ni antecedentes por violencia o discriminación, ser elegidos democráticamente y contar con un perfil profesional o experiencia acorde. Además, se pusieron límites a las reelecciones.

También se reconoce al deporte, la educación física y la recreación como derechos garantizados por el Estado y se regulan, por primera vez, los deportes electrónicos.

Otro punto clave tiene que ver con la posibilidad de que los clubes deportivos se conviertan en sociedades anónimas. Este tema ya se intentó incluir en la Ley de Integridad Pública que, finalmente, fue declarada inconstitucional.

