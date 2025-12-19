Olsen convoca al Pleno por caso juez anticorrupción: ¿Cuándo debe comparecer Godoy?

Sesión se realizará un día antes del inicio del receso legislativo. Hay plazo para que presidente de Judicatura se presente

Niels Olsen convocó al Pleno de la Asamblea por el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano.

Previo al receso legislativo, la Asamblea Nacional tendrá una última sesión el domingo 21 de diciembre de 2025. El objetivo será resolver sobre la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, en el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano.

(NO TE PIERDAS: Judicatura y Fiscalía reaccionan tras denuncia por presiones a un juez anticorrupción)

En un comunicado emitido este 19 de diciembre de 2025, la Asamblea señaló: “En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ha convocado al Pleno de la Asamblea Nacional para este domingo 21 de diciembre, a las 15h00, con el propósito de tratar la comparecencia del Dr. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura”.

RELACIONADAS Mario Godoy niega responsabilidad sobre el retiro de seguridad del juez Serrano

El anuncio ocurre un día después de que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, informara que solicitaría dicha comparecencia. Sin embargo, en ese pronunciamiento no se especificó una fecha para tratar el tema.

¿Quién es el serbio Jezdimir Srdan, que hizo señal de muerte al juez Carlos Serrano? Leer más

Ahora, el titular del Legislativo plantea que Godoy comparezca en un plazo de ocho días hábiles, es decir, hasta el próximo 31 de diciembre. De concretarse, el Parlamento deberá suspender el receso contemplado entre el 22 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026.

¿Cuál es el objetivo de la comparecencia?

Según la Asamblea, “la convocatoria se realiza ante la gravedad de las denuncias relacionadas con presuntas intromisiones en la administración de justicia”. Además, el organismo explicó que la asistencia de Godoy responde a la necesidad de que la máxima instancia del Parlamento escuche y recoja los aportes de todas las fuerzas políticas.

En su comunicado, el Legislativo también señaló que, si bien será el Pleno la instancia que adopte la decisión final, “la Presidencia ha planteado con claridad que la comparecencia se concrete dentro del plazo señalado, atendiendo la urgencia institucional del caso”.

¿Qué pasó con el juez Serrano?

El caso del juez anticorrupción Carlos Serrano se instaló en el debate público tras una denuncia realizada por el abogado Felipe Rodríguez en una columna de opinión.

Con respecto a la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, he convocado al Pleno de la @AsambleaEcuador este domingo, a las 15h00, para proponer que Mario Godoy comparezca ante el Pleno de manera presencial e indelegable, dentro del término de 8 días. pic.twitter.com/r1pWb7g96X — Niels Olsen (@NielsOlsen) December 19, 2025

En ese espacio se reveló, por ejemplo, que durante la audiencia en la que fue declarado culpable el procesado de origen serbio Jezdimir Srdan, este realizó un gesto interpretado como una amenaza directa contra el magistrado.

También se conoció que la seguridad asignada a Serrano fue retirada y que existieron presiones para que se declare inocente a Srdan. Actualmente, el juez anticorrupción ha abandonado sus funciones tras presentar su renuncia, sobre la cual aún debe pronunciarse el Consejo de la Judicatura.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!