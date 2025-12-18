Judicatura y Fiscalía reaccionan tras denuncia por presiones a un juez anticorrupción

Fiscalía anunció el inicio de una investigación previa por posible tráfico de influencias

Las denuncias sobre presuntas presiones y amedrentamientos en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero, reveladas a través de documentos, partes policiales y cartas internas, provocaron reacciones de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura.

Ambas instituciones emitieron comunicados este viernes 18 de diciembre de 2025, un día después de que los hechos se hicieran públicos y en medio de una creciente crítica sobre la independencia judicial y la seguridad de operadores en causas de crimen organizado.

Médicos descartan pandemia por la variante A(H3N2) conocida como supergripe Leer más

Fiscalía abre investigación previa por tráfico de influencias

En su comunicado, la Fiscalía informó que abrió una investigación previa por el delito de tráfico de influencias, luego de conocerse denuncias sobre presiones dirigidas al juez anticorrupción, Carlos Serrano, por parte de un “alto funcionario del Consejo de la Judicatura” para que declarara inocente al serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro2024, una causa de lavado de activos vinculados al narcotráfico.

La institución señaló que impulsará “las acciones necesarias” para llegar a la verdad procesal y reiteró su mensaje contra la impunidad y a favor de la transparencia.

La Judicatura remite noticia criminis y pide análisis de riesgo

El Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, también difundió su posición. Señaló que, tras la publicación de denuncias en la prensa, remitió el 17 de diciembre una noticia criminis a la Fiscalía para que el titular de la acción penal inicie las investigaciones correspondientes.

Además, aseguró que envió un oficio al Ministerio del Interior para solicitar un análisis de riesgo sobre el juez Carlos Serrano y su familia, debido a la “mediatización de datos personales” y a la exposición pública del magistrado.

Sin embargo, la Judicatura no menciona los oficios remitidos por el propio juez, en los que pedía seguridad y advertía que el extranjero lo había amenazado durante la audiencia de juzgamiento del 20 de noviembre.

Tampoco se refiere a la carta en la que Serrano anunció que dejaría de despachar por falta de seguridad e independencia judicial, dirigida a Henry Gaibor, director provincial de la Judicatura en Pichincha, el 17 de diciembre de 2025.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!