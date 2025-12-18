Médicos descartan pandemia por la variante A(H3N2) conocida como supergripe

Especialistas llaman a la calma y refuerzan la vacunación y los cuidados básicos ante la variante A(H3N2)

Especialistas de la salud coincidieron en que la variante K del virus de la influenza A(H3N2), conocida popularmente como supergripe, no tiene la capacidad de desencadenar una pandemia, como ocurrió en 2020 con el coronavirus.

No obstante, advirtieron que la ciudadanía debe mantener los cuidados básicos, ya que existen grupos poblacionales más vulnerables a desarrollar complicaciones asociadas al contagio.

Grupos vulnerables frente a la influenza A(H3N2)

Washington Alemán, médico infectólogo, explicó en declaraciones públicas que el riesgo no radica en un colapso sanitario generalizado, sino en las consecuencias que el virus puede generar en personas con condiciones previas. “Para los grupos vulnerables, que les dé este tipo de afectación puede derivar en complicaciones propias del virus o agravarse por las enfermedades que ya presentan”, señaló.

Por su parte, Iván Chérrez, neumólogo alergólogo de la UEES Clinic, indicó a un medio local que los menores de cinco años, adultos mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas conforman los principales grupos de riesgo.

Vacunación y medidas de cuidado

Bajo este criterio, los especialistas subrayaron que las campañas de vacunación contra la influenza son fundamentales para proteger a estas poblaciones, al considerarlas una pieza clave en la prevención de cuadros graves y hospitalizaciones asociadas al virus.

En ese mismo contexto, coincidieron en que los cuidados esenciales para protegerse de este y otros virus estacionales se mantienen vigentes. Se trata de las mismas medidas preventivas incorporadas durante la pandemia, que continúan siendo la principal barrera frente a las infecciones respiratorias.

Entre las recomendaciones se incluyen el aislamiento cuando se presentan síntomas graves, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla en espacios cerrados o en centros de salud, especialmente cuando se convive o se tiene contacto con personas pertenecientes a grupos vulnerables.

