Gripe H3N2 en Ecuador: COE Nacional se activa para prevenir su circulación

Hasta la fecha, se registra la inmunización de más de 250,000 personas en todo el territorio

El COE Nacional sesionó para establecer las directrices de vigilancia y control frente a la presencia de la influenza estacional.

En una sesión preparatoria destinada a evaluar el panorama epidemiológico del país, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional sesionó para establecer las directrices de vigilancia y control frente a la presencia de la influenza estacional, con especial énfasis en la gripe A(H3N2).

(Te invitamos a leer: Vacunación contra la influenza en Ecuador: ¿Dónde y cuándo inmunizarse?)

La reunión, liderada por la ministra Inés Manzano, contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, María José Pinto —actual encargada del Ministerio de Salud Pública (MSP)— y diversos representantes del Ejecutivo. El objetivo central fue la validación de las capacidades de respuesta y el fortalecimiento de la inmunización colectiva.

Estado de la vacunación y abastecimiento

Durante su intervención, la vicepresidenta Pinto presentó un balance positivo sobre la Campaña Nacional de Vacunación. Hasta la fecha, se registra la inmunización de más de 250,000 personas en todo el territorio.

De esta cifra, destaca la cobertura de 100,000 niños menores de seis años, quienes forman parte del segmento de mayor vulnerabilidad. Pinto aseguró que el sistema de salud cuenta con un stock garantizado de 4.5 millones de dosis, disponibles de forma gratuita en los centros de salud a nivel nacional.

Se establece la recomendación técnica del uso de mascarilla en todos los establecimientos de salud del país. Cortesía

Precisiones epidemiológicas: H3N2 no es un virus nuevo

El subsecretario de Vigilancia del MSP, Andrés Carrazco, ofreció claridad técnica sobre la naturaleza del agente patógeno. Explicó que la gripe A(H3N2) es una cepa de circulación recurrente tanto en Ecuador como a nivel global. Sin embargo, enfatizó que su impacto es significativamente mayor en dos grupos etarios: niños de 0 a 5 años y adultos mayores.

#BOLETÍN | Se activó la sesión preparatoria del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional), para prevenir la circulación de la gripe A(H3N2)



Lee más aquí ⬇️https://t.co/5Crlseh0nV pic.twitter.com/9nUSXcRmsz — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) December 17, 2025

La vacunación es obligatoria para los grupos prioritarios:

Niños menores de cinco años y adultos mayores. Mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Pacientes con enfermedades crónicas. Personal sanitario. Trabajadores de sectores avícolas y porcinos.

Resoluciones del COE Nacional y medidas preventivas

Activación Técnica: Se dispuso la activación permanente de la Mesa Técnica de Trabajo 2 (Salud), la cual deberá emitir reportes de monitoreo con periodicidad semanal.

(Sigue leyendo: Cuándo dejas de ser contagioso: guía con evidencia científica para gripe, COVID y más)

"Vacunatón" contra la influenza se realizará este domingo 14 de diciembre en Ecuador Leer más

Uso de Mascarilla: Se establece la recomendación técnica del uso de mascarilla en todos los establecimientos de salud del país, abarcando tanto la Red Pública Integral de Salud (RPIS) como la Red Privada Complementaria (RPC). La medida rige para personal médico, pacientes y visitantes.

Refuerzo Comunicacional: Se instruyó a la Secretaría General de Comunicación para potenciar las campañas de prevención y concienciación ciudadana en coordinación con el MSP.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ