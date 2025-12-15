¿Gripe A H3N2 está en Ecuador? Síntomas y cómo distinguirla de otros virus

El aumento temprano de influenza H3N2 en Europa reactiva alertas en Ecuador y motiva el llamado a una jornada de vacunación

Referencial.Una persona con síntomas gripales, como congestión y malestar, posibles señales de la variante H3N2 en Ecuador.

Europa atraviesa un incremento adelantado y acelerado de casos de influenza H3N2, asociado a la variante K, que ya ejerce presión sobre los sistemas de salud del Reino Unido, España y Alemania. Aunque este linaje específico aún no ha sido notificado oficialmente en Ecuador, especialistas advierten que factores como la movilidad migratoria de diciembre, la circulación constante de influenza A y la insuficiente cobertura de vacunación podrían favorecer su ingreso y propagación en el país.

Ante este escenario, resulta clave identificar qué es la gripe H3N2, cómo se manifiesta y cuándo buscar atención médica para reducir el riesgo de complicaciones.

Síntomas más frecuentes de la influenza H3N2

La influenza H3N2 se caracteriza por un inicio abrupto de síntomas respiratorios y sistémicos. Uno de los signos más comunes es la fiebre elevada, generalmente superior a 38 grados, que aparece de forma repentina y suele ir acompañada de escalofríos, malestar general y una marcada sensación de debilidad.

Otro síntoma habitual es el dolor muscular y articular, descrito como molestias generalizadas que afectan especialmente a piernas, espalda y brazos, interfiriendo con las actividades diarias. A esto se suma el dolor de cabeza persistente, que puede variar de moderado a intenso.

En el plano respiratorio, la gripe H3N2 provoca con frecuencia tos seca, irritación de garganta y congestión nasal. En algunos pacientes, la tos se intensifica con el transcurso de los días. También puede presentarse secreción nasal y estornudos, aunque estos últimos son más típicos de los resfriados comunes que de la influenza.

El cansancio extremo es otro rasgo distintivo. A diferencia de infecciones leves, la influenza puede dejar una sensación de agotamiento prolongado incluso después de que la fiebre ha cedido. En niños y adultos mayores pueden aparecer náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos síntomas gastrointestinales son menos frecuentes en adultos jóvenes.

Diferencias entre H3N2, resfriado, covid-19 y otros virus

Especialistas coinciden en que la influenza H3N2 genera síntomas considerablemente más intensos que un resfriado común y, en casos poco frecuentes, puede derivar en dificultad respiratoria o requerir hospitalización.

Sin embargo, distinguirla clínicamente de infecciones como covid-19 o el virus sincitial respiratorio no es sencillo, debido a la superposición de síntomas. Los expertos explican que la única forma de confirmar el diagnóstico es mediante pruebas específicas, disponibles en farmacias, laboratorios y hospitales.

Ante síntomas intensos, prolongados o que empeoran, se recomienda acudir a un médico, especialmente si se trata de niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Qué es la gripe H3N2 y cómo se transmite

La gripe H3N2 es un subtipo del virus de la influenza A, uno de los más comunes a nivel global durante las temporadas gripales. Su transmisión ocurre principalmente a través de gotículas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar, así como por el contacto con superficies contaminadas seguido de tocarse la nariz, la boca o los ojos.

Este virus puede ocasionar complicaciones como neumonía, infecciones bacterianas secundarias o la descompensación de enfermedades preexistentes, por lo que la vigilancia médica resulta esencial cuando los síntomas son persistentes o severos.

