Referencial.Entrega de documentos en oficina migratoria estadounidense, en medio de nuevas restricciones para solicitantes de visa provenientes de Venezuela y Cuba.Foto: Canva

Estados Unidos incluye a Venezuela y Cuba en lista de visas con fianza obligatoria

Venezuela y Cuba entran en lista de 38 países con fianza obligatoria para tramitar visa en Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expansión de su política de fianzas para solicitantes de visa, con la inclusión de Venezuela y Cuba entre 25 nuevos países cuyos ciudadanos deberán depositar garantías de hasta 15 000 dólares para tramitar visas de turista y negocios B1/B2. Esta medida comenzará a aplicarse a partir del 21 de enero de 2026.

Ampliación de la lista y requisitos de fianza

La lista ampliada alcanzará un total de 38 países, en su mayoría de África, junto con naciones de América Latina y Asia como Venezuela, Cuba, Bangladesh y Nepal. Estos países se incorporarán próximamente a una política piloto que comenzó en 2025.

Quienes porten un pasaporte de estos países y sean considerados elegibles para una visa B1 (negocios) o B2 (turismo, personal o médico) deberán depositar una fianza de $5 000, $10 000 o $15 000, monto que se determinará durante la entrevista consular. El pago del depósito no garantiza la emisión del visado y debe realizarse únicamente si es instruido por un funcionario consular; de lo contrario, no será reembolsado.

Condiciones adicionales y vuelos obligatorios

Como parte de la medida, los solicitantes que hayan pagado la fianza deberán entrar y salir de Estados Unidos por vía aérea exclusivamente a través de tres aeropuertos designados: el Aeropuerto Internacional Washington Dulles (Virginia), el John F. Kennedy (Nueva York) y el Logan (Boston). Si no se cumple con esta condición, las autoridades podrían negar la entrada o no registrar la salida correctamente.

Contexto político y controversia

El Departamento de Estado de EE. UU. subrayó que la inclusión de Venezuela y Cuba en la lista no está directamente vinculada a hechos políticos, aunque medios internacionales señalan que la medida se anunció en un contexto de tensiones regionales, incluida la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas el 03 de enero de 2026, hecho que avivó el debate político internacional.

La acusación formal contra Maduro en Nueva York incluye cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo y para importar cocaína, de los cuales el exmandatario se declaró no culpable. Tras la operación, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que “Cuba siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela” y sugirió que la isla enfrenta un viraje político y económico.

Hasta el momento, la administración no ha ofrecido una justificación oficial detallada para la inclusión de cada uno de los países añadidos a la política de fianzas, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores internacionales que consideran que podría afectar de manera desproporcionada a viajeros con menores ingresos.

