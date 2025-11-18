¿Visas exprés a Estados Unidos para quienes tengan tiquetes para el mundial 2026?

Los ciudadanos ecuatorianos que deseen viajar a Estados Unidos deberán seguir el proceso para obtener la visa

Nos vamos al Mundial, sí… pero antes hay que sacar: la visa para Estados Unidos. Y ahora, por primera vez, el hincha tiene un pase entre líneas, una pared directa con gol cantado: el FIFA PASS, el sistema de citas prioritarias que nació en pleno corazón de la Casa Blanca, con el presidente Donald J. Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y Gianni Infantino como maestro de ceremonias.

Fue un acto con más cámaras que en un VAR de final mundialista. Ahí mismo anunciaron que los aficionados con boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán acceder a entrevistas de visa en tiempo récord. Nada de esperar meses; ahora el trámite entra a modo “ataque rápido”, listo para que la ilusión del viaje no se apague en ventanillas.

Yaimar Medina en el duelo de Ecuador ante México en Guadalajara el miércoles 14 de octubre de 2025. Francisco Guasco

La visa para entrar a Estados Unidos con los boletos

Estados Unidos será el epicentro de 78 partidos, en once ciudades, en un torneo que hará historia: primera Copa del Mundo con 48 selecciones y una fiesta que también tendrá sedes en México y Canadá. Y claro, con tanta gente en movimiento, el país anfitrión tenía que abrir la cancha.

Infantino lo dijo como quien anuncia un fichaje bomba: “Estados Unidos abre sus puertas al mundo. Esta será la Copa Mundial más grande e inclusiva de la historia, y el FIFA PASS lo demuestra”. Y remató agradeciendo desde Trump hasta Andrew Giuliani, como si nombrara una alineación titular en pleno himno.

Nilson Angulo, Pedro Vite, John Yeboah y Leonardo Campana posan con la nueva camiseta de la selección ecuatoriana. marathon sports

Marco Rubio, en modo técnico motivador, lanzó otra: “El torneo se acerca. Este es el momento de solicitar su visa y completar la entrevista”. Más claro, imposible: quien tenga boleto debe iniciar el trámite ya, antes de que las citas vuelen como delanteros en contraataque.

El Mundial 2026 se jugará en Norteamérica… y para estar ahí, el hincha ya tiene su primera “clasificación”: una cita prioritaria para entrar al país del fútbol espectáculo. El primer triunfo antes de que ruede la pelota.

