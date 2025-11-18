Visa para el Mundial 2026: Paso a paso para pedir el FIFA Pass y adelantar tu cita

Cita rápida para visa con el FIFA Pass: lo que debes saber para el Mundial

Solicitantes esperan su turno para entrevista en la Embajada de EE. UU.​

El “FIFA Pass” se ha convertido en uno de los mecanismos más consultados por los aficionados que planean viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sistema permite a quienes ya adquirieron entradas acceder a una cita prioritaria para la visa estadounidense, reduciendo tiempos de espera que normalmente se extienden por varios meses.

Sin embargo, es importante aclarar que el FIFA Pass no garantiza la aprobación de la visa; únicamente adelanta la fecha de la entrevista a un promedio de seis a ocho semanas.

Para obtenerlo, el primer paso es comprar los boletos oficiales del Mundial. Con esa información, los usuarios pueden ingresar al portal habilitado por la FIFA y solicitar un turno preferencial.

La Tri empató sin goles ante Canadá, en su tercer partido premundialista a Norteamérica 2026. cortesía

Una vez programada la cita, el proceso sigue siendo el habitual: completar el formulario DS-160 en línea, pagar la tarifa consular correspondiente a la visa B-2 y asistir a la entrevista en la fecha asignada.

En el consulado, los solicitantes deben presentar pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el comprobante de pago, una fotografía reciente y, sobre todo, evidencias que demuestren vínculos sólidos con su país de origen. Estos pueden incluir certificaciones laborales, estudios, propiedades o compromisos familiares. Además, se recomienda contar con un itinerario tentativo de viaje para reforzar la intención del viaje turístico.

El FIFA Pass busca facilitar la logística de los hinchas que planean asistir al Mundial, pero la evaluación final de cada solicitud continúa siendo responsabilidad exclusiva de las autoridades consulares.

Ecuador jugará el Mundial 2026. Cortesía

Para obtener el FIFA Pass y agilizar su visa:

1.- Compre boletos para la Copa Mundial 2026: Es el primer paso indispensable.

Obtenga una cita prioritaria: Use el portal de la FIFA para programar una cita de visa más rápida una vez que tenga su boleto. Esto reduce los tiempos de espera de varios meses a solo seis u ocho semanas.

2.- Complete el formulario DS-160: Llene el formulario de Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante (DS-160) en línea en el Centro de Solicitud Electrónica Consular (ceac.state.gov).

3.- Pague la tarifa de solicitud de visa: Pague el monto correspondiente a la visa B-2.

4.- Asista a su entrevista de visa: Presente todos los documentos requeridos, incluyendo el pasaporte, la página de confirmación del DS-160 y el recibo de pago.

