Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Amistoso Internaciona (15325968)
Sebastián Beccacece gesticuló desde la banca de suplentes de Ecuador.Francisco Guasco

Carlos Tenorio pide urgente cambio de DT en Ecuador y cuestiona a Beccacece

Carlos Tenorio rompe el silencio y señala errores en la era Beccacece

La Selección Ecuatoriana vuelve a colocarse en el ojo del huracán y esta vez no por un resultado, sino por una voz que pesa tanto como un gol en eliminatorias. 

RELACIONADAS

Carlos Tenorio, el Demoledor, rompió el silencio y apuntó directamente al corazón del proyecto de Sebastián Beccacece, al que cuestionó con una frontalidad pocas veces vista en el entorno de la Tri. No fue un comentario suelto ni una opinión tibia: fue un mensaje con nombre y apellido para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la que urgió a tomar decisiones inmediatas.

Selección de Ecuador
La Tri empató sin goles ante Canadá, en su tercer partido premundialista a Norteamérica 2026.cortesía

Tenorio va de frente

jeremy aevalo ecuador vanada

Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

Leer más

Para Tenorio, Ecuador vive una contradicción dolorosa: jamás tuvo una camada tan potente, tan europea, tan lista para competir, pero el equipo no transmite ambición ni un rumbo claro. Mientras la Tri corre, lucha y acumula minutos en amistosos que no despejan dudas, su discurso técnico parece caminar en sentido contrario. 

RELACIONADAS

“Queremos escuchar a un entrenador que diga que Ecuador se está preparando para competir”, reclamó. Esa frase, lanzada en De Una de Marca 90, es un golpe seco a un cuerpo técnico que aún no convence.

No se necesita inventar

El exgoleador fue más allá al recordar que Beccacece no llegó solo. “Esto es responsabilidad de la FEF”, recalcó, señalando que la dirigencia debe hacerse cargo de la elección. La crítica ya no se queda en la cancha: sube a los escritorios. Para Tenorio, un entrenador sin claridad no es suficiente para un equipo que ya no necesita inventar nada, porque los jugadores —jóvenes, formados y consolidados— están listos para competir hoy.

jeremy aevalo ecuador vanada
Jeremy Arévalo es uno de los debutantes de la Tri contra Canadá.CORTESIA

Su reflexión final fue casi una advertencia: todavía hay tiempo para cambiar de timón antes del Mundial. “Este es nuestro quinto Mundial, no hay nada que inventar”, sentenció. El mensaje no solo cuestiona al entrenador, sino que sacude a la dirigencia y reabre un debate que parecía dormido: ¿está Ecuador en las manos correctas para conducir a su generación dorada?

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Así votó Samborondón: ¿Ganó el SÍ o el NO? Resultados oficiales CNE

  2. Proforma 2026: Comisión debe presentar su informe al Pleno hasta el 24 de noviembre

  3. ¿Cuál es la única provincia donde el SÍ ganó en las cuatro preguntas?

  4. 'Eco de Luz': el documental ecuatoriano que expone la ausencia paterna

  5. Rescate en La Previsora: Dos trabajadores quedaron colgando de andamio en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  2. Resultados del referéndum y consulta popular en Ecuador: ¿ganó el Sí o el No?

  3. Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

  4. ¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Esto dicen los resultados oficiales del CNE

  5. Consulta Popular 2025 | Gobierno de Noboa es el arquitecto de su derrota: ¿Por qué?

Te recomendamos