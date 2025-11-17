Carlos Tenorio pide urgente cambio de DT en Ecuador y cuestiona a Beccacece
Carlos Tenorio rompe el silencio y señala errores en la era Beccacece
La Selección Ecuatoriana vuelve a colocarse en el ojo del huracán y esta vez no por un resultado, sino por una voz que pesa tanto como un gol en eliminatorias.
Carlos Tenorio, el Demoledor, rompió el silencio y apuntó directamente al corazón del proyecto de Sebastián Beccacece, al que cuestionó con una frontalidad pocas veces vista en el entorno de la Tri. No fue un comentario suelto ni una opinión tibia: fue un mensaje con nombre y apellido para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la que urgió a tomar decisiones inmediatas.
Tenorio va de frente
Para Tenorio, Ecuador vive una contradicción dolorosa: jamás tuvo una camada tan potente, tan europea, tan lista para competir, pero el equipo no transmite ambición ni un rumbo claro. Mientras la Tri corre, lucha y acumula minutos en amistosos que no despejan dudas, su discurso técnico parece caminar en sentido contrario.
“Queremos escuchar a un entrenador que diga que Ecuador se está preparando para competir”, reclamó. Esa frase, lanzada en De Una de Marca 90, es un golpe seco a un cuerpo técnico que aún no convence.
No se necesita inventar
El exgoleador fue más allá al recordar que Beccacece no llegó solo. “Esto es responsabilidad de la FEF”, recalcó, señalando que la dirigencia debe hacerse cargo de la elección. La crítica ya no se queda en la cancha: sube a los escritorios. Para Tenorio, un entrenador sin claridad no es suficiente para un equipo que ya no necesita inventar nada, porque los jugadores —jóvenes, formados y consolidados— están listos para competir hoy.
Su reflexión final fue casi una advertencia: todavía hay tiempo para cambiar de timón antes del Mundial. “Este es nuestro quinto Mundial, no hay nada que inventar”, sentenció. El mensaje no solo cuestiona al entrenador, sino que sacude a la dirigencia y reabre un debate que parecía dormido: ¿está Ecuador en las manos correctas para conducir a su generación dorada?
