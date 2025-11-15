Expreso
La hinchada de Ecuador lista para el partido ante Nueva Zelanda.
Cortesía

Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Nueva Zelanda: fecha, novedades y precio de entradas

EN VIVO: Ecuador vs Nueva Zelanda en el último partido de Fecha FIFA del 2025

Ecuador volvió a trabajar en silencio, en el BMO Training de Toronto como despedida de Canadá, como quien intenta apagar el ruido con trabajo, después de ese 0-0 ante Canadá que dejó más preguntas que certezas.

Las críticas golpearon el camerino y la Tri decidió cerrar la boca y abrir los ojos: pensar solo en el segundo partido de la Fecha FIFA, donde, si no cambia la historia, podría llegar el empate número ocho en la era Sebastián Beccacece ante Nueva Zelanda. Sí, ocho. Una racha que ya pesa más que el propio frío de Toronto.

Gonzalo Plata saliendo del hotel de Toronto atiende a los aficionados.
Foto: Wilson Muñoz

Va con Plata desde el inicio

Erick Bone

Erick Bone: "Motiva volver a boxear en casa"

En los entrenamientos, el movimiento más fuerte tiene nombre propio: Gonzalo Plata. Beccacece quiere que arranque desde el primer segundo, como una chispa que reactive lo ofensivo. “Nos da volumen de juego”, repite el DT, aunque Plata fue el último en unirse a la concentración y no completó todos los trabajos de esta Fecha FIFA. 

La apuesta es clara: juntar su talento con lo que puedan generar Enner Valencia y Kevin Rodríguez, una ofensiva que, hasta ahora, solo promete pero no concreta.

Después de asegurar su cupo al Mundial, Ecuador se propuso subir en el ranking FIFA, pero los empates, uno tras otro, han puesto freno a esa ambición. El martes 18, desde las 20:30, en un Nueva Jersey congelado, la Tri tendrá su última oportunidad del año para mostrarse diferente. El partido va por la señal de El Canal del fútbol.

Selección de Ecuador
cortesía
Piero Hincapié la tri ecuador

Piero Hincapié y su polémica respuesta tras el empate de la Tri ante Canadá (Video)

LAS ENTRADAS PARA VER A ECUADOR

Los ecuatorianos en Estados Unidos ya hacen cuentas: las entradas van desde 91 a 240 dólares para poder estar en el Sports Illustrated Stadium en este último amistoso ante Nueva Zelanda. El frío será el mismo que en Toronto, quizá peor, pero no es excusa para una hinchada que aparece donde sea.

Jean Carlos Rodríguez, emelecista radicado en Nueva York, ya tiene su plan: “Aquí no importa el precio, importa que jueguen con ganas”, dijo.

Washington Ortega, que ya aseguró su boleto para “ir a comer frío”, fue más directo: “Vamos a ver a Ecuador, pero sin goles no entiendo por qué no convocan a los de LigaPro. Valencia es goleador y ni así”.

Los boletos los ecuatorianos en Estados Undidos los pueden comprar en adquirir en hellotickets.es.

