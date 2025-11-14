Erick Bone: "Motiva volver a boxear en casa"

El boxeador nacional enfrentará al peruano Luis Fernando Flores en la pelea estelar de la cartelera Quorum Fight Night XII

El experimentado Erick Bone tuvo una intensa preparación de cara al combate ante el peruano Luis Fernando Flores.

Agilidad, velocidad, agotar al rival, entre otras cualidades, es lo que los aficionados al boxeo volverán a ver cuando el peleador nacional Erick Bone vuelva a subirse a los cuadriláteros ecuatorianos tras un año de ausencia.

Lea también: Sebastián Beccacece insiste en progreso, pero expertos ven desconexión en Ecuador

El púgil manabita de 36 años protagonizará la pelea estelar de la cartelera denominada Quorum Fight Night XII, que se cumplirá este sábado 15 de noviembre en el centro comercial Paseo San Francisco de Cumbayá.

“Volver a pelear en casa es bastante motivante. Me siento alegre, contento de estar con mi gente, con mi familia, con todos”, manifestó el púgil nacional que tiene un récord de 37 combates, con 29 victorias y ocho derrotas.

Michael Morales vs Sean Brady: horario y dónde ver la pelea en vivo del UFC 322 Leer más

Dentro de ese registro, el deportista nacido en Portoviejo ha sostenido 25 combates en territorio ecuatoriano y tan solo suma una derrota, ante el panameño Alberto Mosquera en el año 2013.

Luego de esa única derrota en el país, la noche de este sábado intentará mantener esa racha positiva en Ecuador ante el peruano Luis Fernando Flores, quien llega invicto, en una pelea a 10 asaltos en la categoría welter (147 libras).

RELACIONADAS Barcelona se corona campeón en LigaPro Indígena 2025 y hace historia en Guayaquil

Sobre sur rival, Bone afirmó que lo tiene bien estudiado y que es “un boxeador bastante difícil porque tira golpes en todos los costados. No muy técnico y en mi caso me gusta mucho más boxear con ese tipo de oponentes”.

Y añadió que “estamos preparados para dar un buen espectáculo y principalmente quedarnos con el triunfo, para darle una alegría a la gente que asista a la cartelera”, mencionó el púgil conocido como El Relámpago o el Científico.

Apelativos que ni le gustan ni le disgustan, pero prefiere que lo llamen Erick, como en más de 20 años intercambiando golpes sobre el ring. Actualmente tiene dos años más de contrato con la empresa estadounidense Premier Boxing Champions, tiempo en el que espera tener una última oportunidad de pelear por el título mundial.

Toda una vida en el boxeo.

La vida de Bone siempre ha estado ligada al boxeo, desde que su papá, un apasionado por el box y militar de profesión, lo trajo a Quito, específicamente al barrio de San Juan, uno de los más “bravos de la capital”, como lo calificó Bone.

Además del combate estelar entre Bone y Flores, la programación contará con 10 peleas profesionales y el mismo número de amateurs. Matthew Herrera / ExPRESO

En las calles del populoso sector del centro quiteño, el manabita aprendió primero a defenderse y luego a pelear en los cuadriláteros. Así, desde los 10 años se calzó los guantes para nunca más dejarlos.

La carrera del también padre de dos niños, uno de ellos el mayor Caleb, que sigue sus pasos y ya es bicampeón nacional, tuvo un giro en 2013 cuando viajó a los Estados Unidos por falta de apoyo en el país.

Bone se cansó de algunas desigualdades que vivió en el boxeo amateur; sin embargo, cree que “ahora el boxeo en el país ha cambiado mucho con promotoras como Show Box, que nos dan garantías y hacen carteleras para que la gente. Espero que nos acompañen este sábado para que disfruten de una noche de buen boxeo”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!