Michael Morales vs Sean Brady: horario y dónde ver la pelea en vivo del UFC 322
Michael Morales enfrenta a Sean Brady este 15 de noviembre. Conoce horarios y transmisión del evento
Este sábado 15 de noviembre de 2025, el nombre de Michael 'Spiderman' Morales estará en todas las conversaciones del mundo de las artes marciales mixtas. El ecuatoriano se enfrenta al estadounidense Sean Brady, número dos del ranking wélter, en la cartelera estelar del UFC 322. Tres asaltos que podrían cambiar su carrera para siempre.
Morales, invicto y a un paso del título
Con un récord de 18 victorias y cero derrotas, Morales llega con hambre y confianza. Una victoria ante Brady lo pondría casi al alcance del cinturón que defenderá el australiano Jack Della Maddalena frente al ruso Islam Makhachev esa misma noche. Este combate es más que un enfrentamiento: es la oportunidad de demostrar que el ecuatoriano puede ser protagonista mundial.
Horarios y transmisión del UFC 322
- Evento general: 18:00
- Cartelera estelar: 22:00
- Pelea de Morales: aproximadamente 23:00
Dónde ver la pelea de Michael Morales vs Sean Brady
- ESPN: transmite el evento desde el inicio
- Disney+: transmisión de la cartelera estelar, incluyendo a Morales
Ecuador sigue de cerca a su héroe
El público latino se prepara para apoyar a Morales, un joven invicto que combina técnica, fuerza y personalidad en cada combate. Este sábado, 'La Araña' no solo pelea por una victoria: pelea por poner a Ecuador en el mapa del UFC.
