Michael Morales vs Sean Brady: horario y dónde ver la pelea en vivo del UFC 322

Michael Morales enfrenta a Sean Brady este 15 de noviembre. Conoce horarios y transmisión del evento

El ecuatoriano Michael Morales busca mantener su invicto y acercarse al cinturón de los pesos welter en UFC 322.

Este sábado 15 de noviembre de 2025, el nombre de Michael 'Spiderman' Morales estará en todas las conversaciones del mundo de las artes marciales mixtas. El ecuatoriano se enfrenta al estadounidense Sean Brady, número dos del ranking wélter, en la cartelera estelar del UFC 322. Tres asaltos que podrían cambiar su carrera para siempre.

Morales, invicto y a un paso del título

Con un récord de 18 victorias y cero derrotas, Morales llega con hambre y confianza. Una victoria ante Brady lo pondría casi al alcance del cinturón que defenderá el australiano Jack Della Maddalena frente al ruso Islam Makhachev esa misma noche. Este combate es más que un enfrentamiento: es la oportunidad de demostrar que el ecuatoriano puede ser protagonista mundial.

Michael Morales subirá al octágono alrededor de las 23:00 para enfrentar a Sean Brady. Instagram: @miichaelufc

Horarios y transmisión del UFC 322

Evento general: 18:00

Cartelera estelar: 22:00

Pelea de Morales: aproximadamente 23:00

Dónde ver la pelea de Michael Morales vs Sean Brady

ESPN: transmite el evento desde el inicio

Disney+: transmisión de la cartelera estelar, incluyendo a Morales

Ecuador sigue de cerca a su héroe

El público latino se prepara para apoyar a Morales, un joven invicto que combina técnica, fuerza y personalidad en cada combate. Este sábado, 'La Araña' no solo pelea por una victoria: pelea por poner a Ecuador en el mapa del UFC.

