Michael Morales: “Estoy listo para brillar en el Madison Square Garden”

El peleador ecuatoriano habló desde New York. Contó lo fuerte que se ha preparado para enfrentar al estadounidense Sean Brady

Listo para la guerra, así se siente el peleador ecuatoriano, Michael Morales, previo a su pelea del sábado 15 de noviembre ante el estadounidense Sean Brady, actual número 2 del ranking del peso welter (170 libras) de UFC.

El tricolor tiene una oportunidad de oro para terminar el 2025 año dentro del top 5 de la división, y quedar en la puerta de obtener una oportunidad para pelear por el título.

El pasajeño habló para EXPRESO, durante el día de medios en Nueva York, Estados Unidos, y se mostró seguro de su preparación a pesar de haber tomado el combate con solo cuatro semanas de anticipación.

“Es una oportunidad grande que no pienso desaprovechar. Él es igual que yo, también sangra, así que voy a demostrar una vez más que merezco estar en el top de la división”, afirmó.

Morales reveló que la batalla más dura ha sido llegar al peso, pues ha tenido que bajar aproximadamente 40 libras previo al combate, y aún falta el corte final que se realiza el jueves 13 de noviembre, una noche antes del pesaje oficial.

“Ha sido muy duro, el trabajo físico y la dieta, y el poco tiempo con el que se confirmó la pelea, pero los ecuatorianos tenemos mucho corazón. Voy con todo a finalizar la pelea rápido, es lo único que quiero”, detalló.

De Las Vegas a Nueva York

Los últimos cuatro combates de Morales se han realizado en el UFC Apex, en Las Vegas, un reducto construido durante la pandemia de Covid, que recibe un número reducido de aficionados para los eventos que ahí se realizan. El sábado, en cambio, saltará al octágono en uno de los escenarios más grandes del mundo, el Madison Square Garden para la pelea más importante de su carrera.

Al consultarle si siente presión adicional para este enfrentamiento, por tener que defender su invicto de 18-0, ante el segundo del ranking, en una cartelera en la que también se disputa el título de su división, Michael se mostró sereno y dijo estar listo para el reto.

“Es momento de tomar riesgos, me gusta pelear en el Apex, pero ya era hora de estar en una cartelera grande. Siempre tengo nervios antes de pelear, pero creo que la gente gritando y sentir el apoyo subirá mi adrenalina y voy a darlo todo”, contó La Araña.

Michael se mostró muy concentrado, y cuando saltó la pregunta de si piensa que puede ser el siguiente en pelear por el título, fue enfático en que lo único que tiene en su mente ahora es “vencer rápido, limpio y elegante a Sean Brady”.

Noche importante para el peso welter

El enfrentamiento entre Morales y Brady antecede a las peleas estelares de la noche. La principal será entre el campeón del peso welter, Jack Della Madalena, quien defenderá por primera vez su cinturón ante el exmonarca de los pesos ligeros, Islam Makhachev.

El tricolor deberá estar pendiente del resultado de este combate, pues dependiendo de su desempeño en el octágono, uno de los dos podría ser su rival si consigue una oportunidad por el cinturón.

Una victoria de La Araña lo metería dentro del top 5 de la división, sin embargo, si consigue terminar el combate de manera contundente, como lo hizo en sus dos últimas peleas ante Neil Magny y Gilbert Burns, Morales podría ser el siguiente retador al título de las 170 libras.

La cartelera estelar del evento UFC 322 empezará a las 22:00, y será transmitida por la plataforma de streaming Disney+. El combate de Morales será el tercero del orden consecutivo, aproximadamente a las 22:30.

