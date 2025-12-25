Balonmano Guayaquil: club Don Q forma campeones nacionales y hoy busca dónde entrenar

El equipo celebra las fiestas con la incertidumbre de que se quedarán sin cancha para el 2026

Son alrededor de 80 chicos los que cada semana cambian la calle por una pelota de balonmano al parque de la ciudadela Kennedy, norte de Guayaquil.

Hay quienes llegan desde Socio Vivienda 2, Durán, Mapasingue, Lomas de la Florida y muchos otros rincones de la urbe. Allí funciona el Don Q, un club que no solo forma deportistas, sino que también sostiene grandes sueños.

El proyecto está dirigido por Eduardo Quiñónez, seleccionado ecuatoriano y goleador del Mundial de Balonmano 2022, donde firmó una cifra histórica: 112 anotaciones. A su lado camina Yajaira Mosquera Escobar, entrenadora y dirigente de la agrupación, quien es la encargada de ordenar, cuidar y empujar a los jugadores y entrenadores cuando las fuerzas parecen flaquear.

Trabajo e incertidumbre

Decenas padres de familia y jugadores llegan todos los lunes, miércoles y sábados a la Kennedy. Jerson Ruiz / Expreso

Aunque entrenan los lunes, miércoles y sábados, el fin de semana pasado no fue uno como cualquiera para la agrupación, pues Papá Noel apareció entre risas, caramelos y juguetes para celebrar la Navidad con los chicos. Sin embargo, muy a pesar del buen momento, en el ambiente había una tensión silenciosa que matizaba el ambiente.

¿El motivo? En los próximos meses, el parque será remodelado y el club Don Q no tendrá dónde entrenar. Por lo pronto no hay certezas, pero ya iniciaron la búsqueda.

La paradoja es compleja. En 2025 los jugadores del equipo fueron campeones nacionales en la categoría sala, tanto en hombres como en mujeres. También dominaron el circuito nacional de playa. De ahí que surgen la pregunta: ¿Ganan títulos, pero pueden quedarse sin casa?. Sí.

Esperanza y realidad

A la premiación por el título 2025 llegó Papa Noel y repartió regalos y algo de esperanza. Jerson Ruiz / Expreso

Antes del festejo del sábado 20, el pastor Galo Pinela, de la Iglesia de Dios Comunidad de Fe de Socio Vivienda 2, elevó una oración. Después llegaron los abrazos, los dulces y las fotos. El cuerpo técnico completo estuvo presente: Yajaira Mosquera, Santiago Quinde (arquero de la selección), Ricardo Santander y Hayde San Lucas, entrenadora de bádminton.

“Es época de Navidad y deberíamos estar mega felices. Lo estamos por lo logrado como club, pero el tema de la cancha nos tiene preocupados a todos. Hemos comenzado a buscar y no tenemos respuestas”, confiesa Quiñónez, con la voz firme y el gesto cargado de responsabilidad.

Yajaira reparte dulces entre los más pequeños y resume el espíritu del club Don Q: “El balonmano es una familia que crece todos los meses. Siempre falta apoyo, pero Dios pone corazones buenos que nos dan la mano”.

Mientras las gestiones siguen y las reuniones no alcanzan soluciones, el balonmano continúa en desarrollo. Ecuador ya estuvo en el Mundial en 2022, y este grupo quiere ser parte del futuro. Ojalá que Papá Noel, además de regalos, les deje una cancha. Quizá no en 2025, pero sí antes de que los sueños se queden sin lugar donde volverse realidad.

