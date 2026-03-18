Abuso sexual en Guayaquil: Dos oficiales y una policía denunciaron a un coronel

El caso de supuesto abuso sexual ya llegó a Fiscalía y también habría generado acciones internas en la Policía Nacional

En Quito se denunció al comandante del distrito Calderón por intento de abuso sexual.

Un coronel de la Policía Nacional, que prestaba sus servicios en uno de los distritos de Guayaquil, fue denunciado por tres servidoras policiales por un presunto intento de abuso sexual.

Se trata de dos oficiales y una policía, quienes presentaron sus versiones sobre lo ocurrido ante la Fiscalía, según la documentación revisada por EXPRESO.

De acuerdo con los reportes, las denuncias fueron presentadas luego de que una de las uniformadas decidiera contar lo que, supuestamente, había vivido con el alto mando policial.

A partir de ese primer señalamiento, las otras dos mujeres también habrían expuesto episodios similares que, según sus versiones, ocurrieron en diferentes momentos.

Abusos de coronel de la Policía se habrían cometido en varios meses

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Los documentos revisados muestran que los hechos denunciados no se habrían producido en una sola fecha, sino en un lapso de varios meses.

Tras la primera revelación, las otras servidoras decidieron dejar constancia de sus testimonios y formalizar sus señalamientos por la vía correspondiente.

Las tres uniformadas habrían sido víctimas de acercamientos no consentidos, comentarios e insinuaciones de tono personal, mensajes insistentes fuera del ámbito estrictamente laboral y episodios en los que el superior, presuntamente, se aprovechó de espacios de privacidad o de su posición jerárquica para propiciar conductas sexuales.

Según sus versiones, estos hechos ocurrieron en distintos momentos y contextos dentro de su entorno de trabajo, lo que finalmente llevó a que las servidoras decidieran reportar lo sucedido por las vías penal y administrativa.

Además de la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía, dentro de la institución policial se habrían iniciado actuaciones administrativas para revisar lo ocurrido.

Es decir, el caso no solo avanzaría por la vía judicial, sino también dentro del ámbito disciplinario de la Policía Nacional.

Denuncias reflejan problemática

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Por el momento, el caso se encuentra en conocimiento de las autoridades competentes y deberá ser investigado para determinar responsabilidades.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre una resolución definitiva en torno a estos señalamientos.

EXPRESO envió una solicitud de información a la Comandancia de la Policía para tener más detalles del caso y conocer qué acciones administrativas han tomado al respecto, pero hasta el cierre de esta nota digital no hubo respuesta.

Este escándalo se suma a uno ocurrido en Quito, en el que una policía denunció al comandante del distrito Calderón por intento de abuso sexual.

Ese caso permanece en investigación en Fiscalía y el oficial implicado pidió la baja semanas después de conocerse el caso.

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