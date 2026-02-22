Reimberg sobre Segura EP: "Quien debe dirigir operaciones de seguridad es la Policía"

El ministro del Interior defendió la intervención de la empresa municipal en Guayaquil, a una semana de ingresar la Policía

El gerente de la empresa municipal Segura, Álex Anchundia (izquierda), y el ministro del Interior, John Reimberg, recorrieron la Estación de Acción Segura (EAS) de la plaza del Centenario.

El control de la seguridad en Guayaquil seguirá a cargo de la Policía Nacional, según afirmó el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista publicada este sábado 21 de febrero.

El secretario de Estado defendió la intervención que el Gobierno ejecuta, desde el 15 de febrero, en la empresa municipal Segura, por supuesto manejo irregular de información de cámaras de videovigilancia.

"Han sacado dos casos a relucir, ese (caso Porsche en Isla Trinitaria) y cuando sacaron las partes que les convenía de lo que había sucedido lamentablemente en los cuatro (niños) de Las Malvinas", dijo Reimberg en Veraz, el espacio de entrevistas del periodista Carlos Vera.

Imágenes difundidas por el Municipio permitieron identificar a un vehículo, de marca Porsche, perteneciente a una empresa de la familia del presidente de la República, Daniel Noboa, que llevó a una de sus empleadas a la casa donde vivía uno de los supuestos implicados en la colocación de artefactos explosivos en la Bahía, centro de Guayaquil.

Con las cámaras de Segura también se determinó la ruta que siguieron los once militares que detuvieron a cuatro niños del sector de Las Malvinas, en el suroeste de Guayaquil, en un caso en el que la Justicia los sentenció a 34 años de prisión por desaparición forzada y muerte de los infantes.

Policía utiliza vehículos e instalaciones de Segura

Reimberg aseguró que no se ha contemplado la posibilidad de despedir a funcionarios de Segura, como su gerente, Álex Anchundia, con quien firmó un convenio para vigilancia y patrullaje en Guayaquil.

"No estoy diciendo que la gente de Segura EP tiene que salir, estoy diciendo que vamos a actuar las dos (empresa municipal y Policía Nacional) en el mismo lugar, pero claramente y lo importante es que quien debe dirigir las operaciones de seguridad es la Policía Nacional y el Ministerio del Interior", afirmó el ministro.

El convenio, con vigencia de cinco años, contempla cinco puntos: Monitoreo en tiempo real, Intercambio de información estratégica, Articulación con la Policía Nacional, Optimización de recursos e Indicadores de productividad.

Anchundia resumió el compromiso de Segura: "Coordinar y facilitar al Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, la gestión operativa del sistema de videovigilancia, las plataformas tecnológicas y demás recursos".

Más de 700 policías utilizarán 146 vehículos de Segura Aseguró el ministro John Reimberg

"Lo que vamos a hacer es dirigir las operaciones, que se realizan en la ciudad de Guayaquil, utilizando la tecnología y la logística que tiene Segura EP", resumió Reimberg.

