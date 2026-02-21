Interior y Segura EP firman acuerdo para integrar sistemas de seguridad en Guayaquil

El convenio, con vigencia de cinco años, busca unificar monitoreo en tiempo real, intercambio de información y coordinación

Interior y Segura EP suscribieron el 20 de febrero un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con vigencia de cinco años.

El Ministerio del Interior y la Empresa Pública Municipal de Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) suscribieron el 20 de febrero un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con vigencia de cinco años. El instrumento plantea integrar capacidades tecnológicas y operativas en un frente de gestión estratégico para el seguimiento y control de la seguridad en la ciudad.

(Te puede interesar: “Aquí nada está secuestrado”: Gobierno niega toma de Segura EP y el Concejo cuestiona)

Según el documento, el acuerdo se orienta a fortalecer el sistema de videovigilancia, optimizar el control del espacio público y mejorar la coordinación en territorio. Entre los componentes anunciados constan:

Monitoreo en tiempo real: integración de plataformas y herramientas para ampliar la cobertura operativa y la capacidad de respuesta.

Intercambio de información estratégica: establecimiento de canales y protocolos para anticipar amenazas y apoyar la toma de decisiones.

Articulación con la Policía Nacional: acciones conjuntas bajo la rectoría del Ministerio del Interior para una respuesta inmediata y efectiva.

Optimización de recursos: criterios de eficiencia para el uso de cámaras, centros de monitoreo y operadores, con metas de desempeño.

Indicadores de productividad: desarrollo de métricas compartidas que permitan evaluar el trabajo coordinado y los resultados.

El texto subraya que el convenio es el resultado de un trabajo coordinado entre el Gobierno central y la empresa municipal, con el objetivo de alinear sistemas tecnológicos y procedimientos para la vigilancia del espacio público. También contempla la activación de mecanismos de cooperación para el diseño de planes operativos, intercambio de alertas y evaluaciones periódicas del desempeño.

Con la firma, las partes deberán definir cronogramas técnicos, estándares de interoperabilidad y reglas de gobernanza de la información (incluidas responsabilidades sobre resguardo de datos, uso, acceso y auditoría). Asimismo, se prevé la conformación de equipos conjuntos para el seguimiento de indicadores y la rendición de cuentas sobre los avances del sistema integrado de vigilancia y control.

Con la firma, las partes deberán definir cronogramas técnicos, estándares de interoperabilidad y reglas de gobernanza de la información. Cortesía

Fiscalía abre investigación a Segura EP por posible difusión de datos reservados

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por la posible divulgación de información de carácter reservado, pocos días después del operativo de allanamiento efectuado el domingo 15 de febrero en las oficinas de Segura EP, la empresa municipal responsable del sistema de videovigilancia de Guayaquil.

(Sigue leyendo: Intervención policial en Segura EP en Guayaquil este domingo 15)

La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención Leer más

La institución explicó que el procedimiento se llevó a cabo como una medida urgente solicitada por la Policía Nacional, luego de recibir alertas sobre la presunta transferencia de imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales a un servidor externo aún no identificado, lo que podría representar una irregularidad en el manejo de información reservada.

Durante el operativo, realizado en la sede de Segura EP en la ciudadela Martha de Roldós, no se produjeron detenciones; sin embargo, la Fiscalía señaló que se recogieron varios indicios que serán analizados dentro del proceso investigativo

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐲 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐀 𝐄𝐏 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐆𝐮𝐚𝐲𝐚𝐪𝐮𝐢𝐥



🌐 Entérate más: https://t.co/Ne8HzW6ht4 pic.twitter.com/4LVTqqimu1 — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) February 21, 2026

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ