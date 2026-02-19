La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, guarda prisión preventiva desde el 11 de febrero

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante una sesión del Concejo Cantonal.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido la madrugada del martes 10 de febrero dentro de un caso denominado por la Fiscalía como Goleada, en el que se investiga una supuesta red de lavado de activos y defraudación tributaria.

Junto al primer personero municipal también fueron detenidos sus hermanos, Xavier y Antonio -presidente de Barcelona Sporting Club-, así como otras ocho personas, entre ellas Pablo Pita, exgerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) y el gerente de la Fundación Terminal Terrestre, Carlos Asanza.

Para cinco de los detenidos, el juez Jairo García dictaminó prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos. Tras la disposición del magistrado, Aquiles Álvarez fue trasladado hacia la cárcel de Latacunga, mientras que sus hermanos fueron trasladados hacia la cárcel de Turi, en Azuay.

Para el resto de implicados se ordenaron medidas cautelares sustitutivas, mientras continúa la fase de investigación del Ministerio Público. La instrucción fiscal tendrá una duración inicial de 90 días, que podrá extenderse por 30 días más.

Cambios en el Municipio de Guayaquil tras la detención de Aquiles Álvarez

La vicealcaldesa Tatiana Coronel quedó al frente del Municipio de Guayaquil en calidad de encargada, tras la solicitud de licencia sin remuneración presentada por Aquiles Álvarez por motivos personales, días antes de su detención en el denominado caso Goleada.

La subrogación estará vigente del 10 al 24 de febrero, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

El nombramiento se oficializó durante la sesión del Concejo Municipal celebrada el miércoles 11 de febrero, en la que se informó formalmente sobre la licencia temporal del alcalde. Coronel asumirá la conducción del Municipio mientras se resuelve la situación judicial de Álvarez.

Este miércoles 18 de febrero, se conoció oficialmente sobre la renuncia del secretario municipal, David Norero. La alcaldesa subrogante Coronel encargó la Secretaría a la abogada Gabriela Beltrán Muñoz.

Asimismo, en declaraciones a Teleamazonas, el gerente de la empresa pública de seguridad de Guayaquil, Segura EP, Álex Anchundia, señaló que Fernando Cornejo renunció a su cargo como presidente del directorio de esa dependencia municipal. No obstante, el tema aún no ha sido oficializado por el funcionario a los concejales.

