"Guayaquil jamás tolerará ser irrespetada": El PSC sale en defensa del Municipio

El PSC, a través de un comunicado, cuestiona la intervención del Gobierno en Segura EP y defiende la autonomía de Guayaquil

El pasado 15 de febrero fue el allanamiento a Segura EP ejecutado la noche del 15 de febrero por el Ministerio del Interior, Policía Nacional y Fiscalía.

El Gobierno central intervino la noche del 15 de febrero Segura EP, la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil, tras denuncias de presunta filtración de información de las cámaras de videovigilancia a servidores externos. La medida generó rechazo por parte del Partido Social Cristiano (PSC), que acusó al Ejecutivo de intentar despojar al Municipio de sus recursos y competencias.

🔴 #COMUNICADO | INTERVENIR Y DESPOJAR NO ES LO MISMO. pic.twitter.com/IUYIND0WIC — Alfredo Serrano V. (@aserranoLA6) February 19, 2026

El operativo, como publicó antes EXPRESO, fue encabezado por el ministro del Interior, John Reimberg, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía, quienes asumieron el control de los recursos tecnológicos y logísticos de Segura EP. Según el ministro, el Cabildo habría incumplido un acuerdo que exigía que el centro de datos de la empresa estuviera dentro de sus instalaciones.

"Cada cámara, operador y sistema de alerta será utilizado para localizar extorsionadores, sicarios y estructuras criminales que están sembrando terror en la ciudad", afirmó Reimberg, señalando que la intervención también busca fortalecer la seguridad ante los incendios recientes en la ciudad.

Intervención vs. despojo: la postura del PSC

La noche del pasado 18 de febrero, el PSC aclaró que una intervención municipal tiene como único objetivo corregir irregularidades y restablecer el funcionamiento institucional, y que no implica despojar recursos o bienes de la entidad.

"Lo que no es aceptable, bajo ninguna circunstancia, es aprovechar este mecanismo para despojar a la entidad intervenida de aquello que es de su propiedad, ya sean recursos económicos, equipos o cualquier otro tipo de bienes", advirtió el partido en su comunicado.

La organización política reiteró que defiende la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de las instituciones de Guayaquil.

El PSC sostiene que la medida constituye un “despojo” y no una intervención conforme al debido proceso. El allanamiento fue el pasado 15 de febrero. ALEX LIMA

"Ha sido y será permanente nuestra defensa de las instituciones públicas y privadas de Guayaquil; del ejercicio de la autonomía de los GAD, así como del cumplimiento de la obligación de dotar de obras y servicios a la inmensa mayoría de los habitantes de nuestra urbe. Guayaquil jamás tolerará ser irrespetada", señaló el PSC.

Reacciones del Concejo Municipal

Tras lo ocurrido, días atrás, doce de los quince concejales firmaron un comunicado respaldando al alcalde Aquiles Álvarez y a la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, calificando la intervención como un hecho grave que vulnera la autonomía municipal.

"Guayaquil no admite mecanismos de presión ni actuaciones desproporcionadas que pretendan alterar su funcionamiento. La ciudad se gobierna conforme a la ley y bajo el mandato ciudadano expresado en las urnas", indicaron los concejales.

Las concejales Nelly Pullas, Cinthia García y Ana Chóez no firmaron la misiva. Chóez anunció que presentará un oficio de fiscalización sobre el manejo interno de Segura EP y los recientes incendios en la ciudad. Blanca López manifestó que la intervención podría afectar la política de seguridad municipal, mientras que García pidió que la intervención sea puntual y con plazo definido.

La intervención se produce luego de tres incendios graves en Guayaquil en menos de una semana. Aunque no hubo víctimas mortales, los hechos dejaron decenas de afectados por pérdidas materiales. Reimberg señaló que los incidentes no son fortuitos y que existen estructuras que buscan generar violencia y desorden.

