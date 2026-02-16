Gobernación del Guayas: “La seguridad de los guayaquileños no admite excusas”

La emergencia que consumió parte del complejo conocido como Multicomercio en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en el centro de Guayaquil sigue siendo objeto de análisis por parte de las instituciones encargadas de seguridad y riesgos. El gobernador de la provincia del Guayas, José Arévalo, informó que las investigaciones no se han cerrado y que se continuarán explorando diferentes hipótesis para esclarecer lo ocurrido.

Coordinación con bomberos y supervisión de inmuebles

Durante una visita al sector afectado, Arévalo indicó que se coordina con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y otras entidades para evaluar toda la evidencia disponible y avanzar en las líneas de investigación. También advirtió que se vigilará que no se utilicen inmuebles diseñados para vivienda o comercio como depósitos improvisados, como ocurre en varios casos en la zona. Este, una problemática que, como ha venido publicando EXPRESO, los ciudadanos vienen denunciando desde hace años.

El funcionario expresó preocupación por la frecuencia de siniestros recientes y calificó de “sospechoso” que se hayan registrado varios eventos en un corto periodo, razón por la cual la investigación sigue abierta.

🚨Durante esta jornada, nuestros bomberos trabajaron desde dos frentes en la zona de Cuenca y Eloy Alfaro con camiones escaleras y abastecimiento continuo para mantener las labores de enfriamiento en los puntos de calor identificados, debido a la cantidad de material almacenado. pic.twitter.com/e9apHHuTfw — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 14, 2026

Riesgo del edificio y atención a afectados

Arévalo remarcó que el edificio todavía representa un riesgo para la seguridad, por lo que permanece acordonado y bajo supervisión. Señaló que la Secretaría de Gestión de Riesgos y otras instituciones han sido activadas para atender a quienes resultaron afectados por el incendio.

Sobre los permisos del inmueble, la autoridad aseguró que hay irregularidades en la documentación existente y que la ausencia de autorizaciones actualizadas puede implicar responsabilidades legales para los propietarios.

Tres incendios de gran magnitud en pocos días no pueden ni deben normalizarse.



La seguridad de los guayaquileños no admite excusas ni silencio. El control del uso de suelo, la fiscalización de locales, la verificación de permisos y planes de contingencia son competencias claras… https://t.co/uEfcGqmeeY — José Arévalo (@josearevaloec) February 15, 2026

Tres incendios de gran magnitud en pocos días no pueden ni deben normalizarse

El pasado 15 de febrero, asimismo, a través de su cuenta oficial de X, el gobernador recordó la importancia de mantener la seguridad en la ciudad y enfatizó que los recientes siniestros no pueden ser normalizados. En su mensaje, señaló que “la seguridad de los guayaquileños no admite excusas ni silencio” y que el control del uso de suelo, la fiscalización de locales, la verificación de permisos y planes de contingencia son competencias claras de la Alcaldía de Guayaquil, que deben ejercerse con rigor.

Además, reafirmó que desde la Gobernación del Guayas se respalda la exigencia de informes técnicos y responsabilidades, subrayando que “Guayaquil merece orden, control y respuestas. ¡Guayaquil no estás solo!”, sentenció.

