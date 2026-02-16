Afectados por incendios en Multicomercio denuncian falta de ayuda de autoridades

Varias familias perdieron todo en el incendio, pero no reciben la ayuda necesaria. Piden unión entre autoridades

Casi una semana después del incendio que redujo a escombros parte del edificio Multicomercio, la emergencia no ha terminado para cientos de familias.

Las llamas se extinguieron, pero la incertidumbre persiste entre quienes lo perdieron todo o debieron abandonar sus hogares por seguridad.

A la redacción de EXPRESO han llegado múltiples testimonios de damnificados por el siniestro ocurrido el 10 de febrero. El reclamo es recurrente y aseguran que la asistencia oficial ha sido insuficiente y que, con el paso de los días, la ayuda disminuye mientras las necesidades aumentan.

Evacuaciones, pérdidas y miedo

El incendio obligó a evacuar no solo a los residentes del edificio afectado, sino también a habitantes de condominios cercanos. Decenas de vehículos quedaron destruidos y otros permanecen en zonas restringidas por riesgo estructural, sin que sus propietarios puedan recuperarlos.

David Morales (nombre protegido), residente de un inmueble aledaño, relata que recibió la recomendación de desalojar por precaución. Desde entonces, asegura, no ha tenido respuestas claras. “Hacen llenar una solicitud, nos registramos, pero no se han comunicado con nosotros para saber cómo proceder. Estamos llenos de incertidumbre sin saber qué hacer”, afirma. También expresa preocupación por la seguridad de los departamentos deshabitados: “Pueden perderse cosas, las autoridades deben estar más atentas”.

Para otras familias, el golpe ha sido total. Gabriela Cruz perdió su vivienda, su vehículo y su lugar de trabajo. Desde entonces, depende de la ayuda humanitaria. Su esposo reconoce la entrega de alimentos en carpas instaladas por instituciones públicas, pero insiste en que la asistencia debe ir más allá. “Los víveres que nos dieron en las carpas que han puesto las instituciones públicas están bien, uno siempre debe ser agradecido. Pero lo que más se necesita es ayuda desde lo legal, para que quienes sean dueños del edificio nos reconozcan algo por los daños”, señala.

"Queremos una ayuda real. Muchas personas tenemos que dormir en casa de familiares, pero ya llevamos una semana y no sabemos si el edificio será demolido, si se puede entrar a recuperar las cosas o ya se perdió todo. Neceistamos respuestas pronto porque ya entramos en desesperación", dijo alterada una mujer que se encontraba a una cuadra del edificio Multicomercio donde tiene su departamento.

El edificio se mantiene al borde del colapso. MIGUEL CANALES

La salud se complica aún más con el paso de los días

La situación sanitaria es otro factor de alarma. Algunos afectados reportan problemas respiratorios tras la exposición al humo y al polvo. Sin embargo, aseguran que la atención médica ha sido limitada y sin derivaciones oportunas a hospitales o clínicas especializadas.

Iskra Landucci vive a pocos metro del edificio incendiado, pero decidió no evacuar debido al delicado estado de salud de su abuela. La joven explica que trasladar a su familiar a un hospital público podría agravar su condición. “Necesitamos un asilo o algún lugar para que ella pueda estar bien y sin peligros de contagiarse de alguna otra enfermedad”, añade.

Landucci prefiere no hablar de política, pero solicita a las autoridades unirse para buscar soluciones reales. “Entendemos que hay muchas disputas entre el gobierno y el Municipio, pero nosotros necesitamos ayuda. Quisiéramos que se unan para que puedan ayudar a la ciudad. Hay muchas personas realmente graves”, manifiesta.

Actualmente, la ayuda municipal se movió cerca al Palacio de Cristal, mientras que las carpas del Gobierno Nacional se mantienen a metros del edificio afectado.

Mientras las investigaciones avanzan y se determinan responsabilidades, las familias afectadas insisten en que la emergencia continúa. Más allá de la asistencia inicial, piden acompañamiento legal, atención médica integral y garantías de seguridad.

