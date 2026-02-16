Calles del centro de Guayaquil todavía muestran secuelas del incendio

Aunque los peatones ya pueden circular, el miedo y la alerta continúan en las calles Chile y Sucre

La emergencia en las calle Sucre y Chile duró más de 24 horas, desde las 10:27 del domingo 15 de febrero hasta la madrugada del lunes 16.

En el sector aún prevalece el miedo. Tras los incendios registrados en menos de una semana en el corazón de Guayaquil, cerca de la Bahía, los ciudadanos temen que un nuevo siniestro los ponga en riesgo. “Hemos visto arder a Guayaquil en tan pocos días. No entendemos qué ha pasado. Es raro… pero, más allá de eso, doloroso. He visto a familias y comerciantes desesperarse y a nosotros ver cómo las estructuras se han ido apagando. Desde mi punto de vista, por falta de control, tanto del Municipio como de Bomberos. Aquí todo está mal”, se quejó Doménica Jijón, comerciante de la Bahía y testigo de los hechos.

El miedo persiste en el corazón de Guayaquil

En medio de esta tensión y alarma ciudadana, durante la madrugada de este 16 de febrero, los bomberos de Guayaquil lograron finalmente controlar los focos de incendio que afectaron tres locales comerciales ubicados en las calles Chile y Sucre. La emergencia, que comenzó el domingo 15 de febrero alrededor de las 10:27, se extendió por más de 24 horas, dejando mercadería destruida y daños estructurales, especialmente en el local central de la propiedad.

Los locales, alineados en un mismo inmueble, contenían productos altamente inflamables: carteras, accesorios de celulares, parlantes y frascos de diluyente, lo que complicó el ingreso de los bomberos. Para combatir el fuego, tuvieron que perforar las puertas enrollables y parte del techo, lanzando agua desde el exterior. El colapso parcial del local central obligó a extremar todas las medidas de seguridad durante la operación.

Calles parcialmente cerradas y vigilancia ciudadana

Desde temprano, personal de Urvaseo retiró escombros y limpió el predio, mientras Gestión de Riesgos de Segura EP inspeccionó la edificación para garantizar la seguridad. Aunque ya se permitió el paso de peatones, hasta el cierre de esta edición las calles cercanas permanecían parcialmente cerradas, bajo vigilancia de la Policía Nacional y la ATM.

Más de 100 bomberos participaron en el operativo, con 36 unidades y tanqueros de Interagua y Prefectura del Guayas, apoyados por brigadas de Samborondón, Daule, Isidro Ayora, Yaguachi, Nobol y Simón Bolívar.

El retiro de escombros y la limpieza del predio fueron realizados por Urvaseo, mientras Gestión de Riesgos de Segura EP inspeccionó la edificación. Christian Vinueza

El operativo involucró a más de 100 bomberos, 36 unidades y tanqueros de Interagua y la Prefectura del Guayas, con apoyo de brigadas de Samborondón, Daule, Isidro Ayora, Yaguachi, Nobol y Simón Bolívar. Los bomberos destacaron que la rápida intervención evitó que las llamas se propagaran a negocios cercanos, aunque advirtieron que la gran cantidad de mercadería inflamable contribuyó a la intensidad del fuego.

Vecinos y comerciantes critican falta de medidas preventivas

Este incendio, como ha publicado EXPRESO, se produce en una zona que, en menos de una semana, ya había registrado otro siniestro. Comerciantes y vecinos denuncian que la combinación de locales con mercadería altamente inflamable y edificaciones antiguas aumenta el riesgo de que hechos similares se repitan si no se toman medidas preventivas.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de respetar el perímetro de seguridad y anunciaron inspecciones adicionales en negocios cercanos. Sin embargo, la ciudadanía duda de que estas acciones se cumplan de manera efectiva o permanente.

Los locales contenían productos altamente inflamables, incluyendo carteras, accesorios de celulares, parlantes y frascos de diluyente. Christian Vinueza

“El centro de Guayaquil solo alberga bodegas y todos lo saben. Lamentablemente el Municipio no ha hecho nada y los Bomberos han sido cómplices del Cabildo. Hoy todos dicen que van a actuar, pero es tarde. Las familias perdieron muchas cosas económicas, el sector quedó muy afectado, la tierra quedó sentida. Que hay que actuar, en definitiva sí, pero todo esto se pudo evitar”, señaló Sandra Llaguno, residente a pocas cuadras del edificio Multicomercio, donde se produjo el primer gran incendio hace unos días.

