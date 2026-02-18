Inundaciones vuelven a atrapar a Guayaquil en su corriente urbana

Sauces. En algunas etapas de este barrio del norte se formaron incluso olas en las vías.

A las siete de la mañana de este 18 de febrero, Guayaquil ya estaba detenida. El aguacero que empezó de madrugada no dio tregua y, con el paso de las horas, convirtió avenidas en canales, paralizó rutas claves y obligó a miles de personas a reorganizar su día incluso antes de salir de casa.

Aguacero paraliza Guayaquil desde la madrugada



La lluvia sostenida, acompañada de tormenta eléctrica durante cerca de ocho horas, dejó anegadas arterias del norte y sur, complicó la movilidad y volvió a evidenciar las limitaciones del sistema de drenaje frente a la temporada invernal. Sectores como Sauces y Samanes amanecieron bajo el agua, mientras avenidas como Kennedy y de las Américas registraron acumulaciones de hasta 30 centímetros. En el sur, las avenidas Las Esclusas y 25 de Julio presentaron niveles al nivel de la rodilla y corrientes que dificultaron el paso de vehículos y peatones.

En las calles no solo se acumuló agua. Ramas, basura y placas vehiculares flotaban en carriles inutilizables, mientras conductores avanzaban con cautela para evitar baches ocultos y alcantarillas sin tapa. La escena se repitió en distintos puntos críticos y derivó en tráfico detenido durante varias horas.

Inundaciones. Esta fue la escena en la avenida 25 de Julio y Péndola por horas, este 18 de febrero. Cortesía

Calles y avenidas convertidas en ríos urbanos



El episodio coincidió con la pleamar más alta del año, que superó los cinco metros, según reportes de Interagua. Esta situación agravó la acumulación de agua en zonas bajas y contribuyó a la saturación de vías secundarias, donde el drenaje resultó insuficiente frente al volumen de precipitaciones. Según Segura EP, 62 lugares de Guayaquil registraron acumulación de agua o tráfico interrumpido durante la mañana del miércoles 18 de febrero.

Es el cuento de nunca acabar. Guayaquil es Venecia y no hay autoridad que se preocupe por revertir el problema. Romina Salcedo



Residente de la Alborada

En Sauces, comerciantes optaron por no abrir sus locales, para impedir el ingreso de agua a los predios. En la calle Gabriel Roldós, el líquido cubrió aceras y llegó hasta los muros de algunas viviendas. Las alcantarillas rebosaban y el agua permanecía estancada en esquinas y calles interiores.

La rutina se alteró de forma generalizada. Padres de familia enfrentaron retrasos para llevar a sus hijos a rendir exámenes finales. Algunos guardaron sus uniformes en fundas plásticas para evitar que se mojen. Expresos escolares recogieron tarde a los alumnos y varios estudiantes caminaron entre el agua para llegar a sus centros educativos. Comerciantes, como Leandro Muñoz, quien tiene un taller en la calle Esmeraldas, protegieron cables y electrodomésticos ante el riesgo eléctrico generado por las tormentas.

✅ GUAYAQUIL



En la ciudadela Pradera 3, al sur de la ciudad, las fuertes lluvias provocaron la caída de un árbol sobre las redes de media tensión, generando una interrupción en el suministro eléctrico.



Personal contratista de CNEL EP realizó la limpieza y el retiro del árbol,… pic.twitter.com/xB8CWpVFEO — CNEL EP (@CNEL_EP) February 18, 2026

El impacto en la movilidad se extendió fuera de los límites de la ciudad. En el puente de la Unidad Nacional, conductores esperaron casi tres horas para cruzar desde Durán hacia Guayaquil. En la avenida Samborondón, la congestión se prolongó por kilómetros debido a un bus averiado y un siniestro vial que dejó una persona herida. Recién pasadas las 11:00, el flujo vehicular empezó a restablecerse de forma parcial, aunque con circulación lenta por la calzada mojada.

Atentos!!

La salida desde Durán hacia Guayaquil esta totalmente colapsada. pic.twitter.com/05UQ82Dr3N — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) February 18, 2026

Gestión. Personal municipal y de Interagua salió a las calles para ayudar a destapar las tuberías y drenar el agua en las zonas más críticas. CHRISTIAN VINUEZA

Durante la jornada se reportaron incidentes puntuales, como la caída de un árbol sobre un vehículo en la ciudadela 9 de Octubre, en el sur, y el desprendimiento de un poste de alumbrado público. En avenidas como la 25 de Julio y Péndola, varios autos quedaron dañados cuando el nivel del agua superó los 40 centímetros.

Repetición de un problema histórico



Guayaquil se inunda, la ciudad discute de todo, pelea por todo… pero nadie se ocupa de salvarla del agua.

Silvia Alvarado Residente de cdla. 9 de Octubre

Entre las quejas ciudadanas, varios residentes señalaron que los anegamientos se repiten cada temporada invernal. “Guayaquil se sigue inundando con las primeras lluvias, y las promesas de campaña quedaron en palabras. Menos excusas y más trabajo, que la ciudad no puede seguir paralizada”, manifestó Paola Guerrero, residente del norte.

Que Sauces vuelva a inundarse no es un hecho nuevo. La repetición del problema, pese a intervenciones anunciadas en los últimos años, mantiene el registro de anegamientos en los mismos tramos donde el agua cubre aceras y reduce la circulación vehicular y peatonal. Un cartel de “Peligro. Maquinarias en movimiento” permanecía parcialmente cubierto por el agua en una calle peatonal de Sauces 6. Buses avanzaban lentamente y peatones caminaban en medio del agua para dirigirse al trabajo, comprar alimentos o tomar taxis en los alrededores del mercado de Sauces 9.

La avenida Benjamín Carrión se inundó a la altura de una plaza comercial, en las primeras horas de este 18 de febrero. CHRISTIAN VINUEZA

“Guayaquil es la crónica de una catástrofe anunciada. Todos los años sabemos cómo se pone la ciudad y, pese a las mejoras prometidas, el panorama es el mismo. Podrán decir que es la pleamar la que complicó todo, pero con o sin marea alta el escenario es similar”, sostuvo la arquitecta Josefina Alvear, quien reside en el norte de la ciudad.

“El problema está en que aún no hay una respuesta eficaz frente a estas inundaciones recurrentes”, agregó la ciudadana.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!