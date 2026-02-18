Concejal Ana Chóez pide información a la alcaldesa de Guayaquil sobre Segura EP

La empresa pública de seguridad de Guayaquil fue intervenida por el Gobierno central

Agentes de la Policía Nacional allanaron las oficinas de Segura EP, la noche del domingo 15 de febrero.

La noche del domingo 15 de febrero, la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, fue intervenida por el Gobierno central. El ministro del Interior, John Reimberg, encabezó el allanamiento a esa dependencia del Cabildo, junto a agentes de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

El Ministerio Público abrió una investigación previa por la presunta filtración de información restringida, luego del allanamiento solicitado por la Policía Nacional, por el supuesto envío de imágenes de las cámaras de Segura EP a un servidor externo no identificado.

La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, señaló que los allanamientos a Segura EP y las investigaciones del caso se ejecutaron por “aspectos vinculados a la operación y administración del sistema de cámaras de seguridad, temas que han sido previamente abordados y explicados en distintas ocasiones en los espacios institucionales correspondientes”.

Además, Telconet rechazó cualquier irregularidad en la prestación del servicio. “El servicio de cámaras que Telconet presta a Segura EP, así como a innumerables clientes, nacionales e internacionales, no se ha apagado ni ha dejado de funcionar nunca”, señaló la compañía.

Luego de la intervención del Gobierno central en Segura EP, doce concejales guayaquileños señalaron, en un comunicado, que el allanamiento a Segura EP vulnera el principio de autonomía municipal.

Concejal Ana Chóez y el pedido de información sobre Segura EP

Este miércoles 18 de febrero, la concejal socialcristiana Ana Chóez realizó un pedido oficial de información a la alcaldesa subrogante para conocer los detalles relacionados al allanamiento en Segura EP.

En el oficio, la edil realizó los siguientes pedidos:

Medidas administrativas adoptadas por el Directorio o la Gerencia General tras elhecho.

Organigrama vigente de Segura EP.

Nómina actualizada de empleados, gerentes y principales responsables del directorio de Segura EP.

Informes de auditoría interna y externa correspondientes a los años 2024 y 2025.

Detalle de procesos de contratación realizados en 2024 y 2025, especificando montos, modalidad y estado de ejecución.

Contratos vigentes relacionados con tecnología, videovigilancia, equipamiento y servicios operativos.

Plan de contingencia institucional para garantizar la continuidad del servicio de seguridad y monitoreo.

Estado operativo actual del sistema de videovigilancia y demás recursos tecnológicos.

Se certifique donde se encuentra almacenada la información recopilada por las cámaras de vídeo vigilancia de Segura EP.

"El propósito de esta solicitud es salvaguardar la institucionalidad, asegurar la continuidad del servicio público y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión municipal", expuso Chóez en el documento.

Pedidos de información ante incendios en Guayaquil

Asimismo, la concejal Chóez solicitó información sobre el cumplimiento de permisos, planes de contingencia y controles preventivos del Municipio de Guayaquil, ante señalamientos de la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre la validez de varios documentos.

