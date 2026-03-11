PSG vs. Chelsea: alineaciones y dónde ver el juego de Champions entre Pacho y Caicedo
El juego de ida de octavos de final en París enfrentará a los dos referentes de la selección ecuatoriana
De compartir habitación en Sangolquí a dominar Europa: con ese antecedente se vivirá este miércoles 11 de marzo el choque entre PSG y Chelsea, donde militan los ecuatorianos Willian Pacho y Moisés Caicedo, respectivamente.
El partido de ida de octavos de Champions League enfrentará en París, Francia, a los dos máximos referentes de nuestra selección. Ambos comparten una estrecha relación desde hace casi una década, tras coincidir en las divisiones formativas de Independiente del Valle.
Son grandes amigos, pero serán rivales. “Moisés es mi mejor amigo. En la cancha es un monstruo competitivo, pero fuera de ella es un gran tipo”, confesó Pacho en la previa.
Para el zaguero tricolor, ver que ambos se han consagrando en el Viejo Continente le genera orgullo. Pacho es vigente monarca de la Champions, mientras que Caicedo fue crucial en Chelsea para ganar los títulos de Conference League y el Mundial de Clubes.
“Él (Moisés) sabe que lo estimo mucho. Ver que ahora nos vamos a enfrentar en Champions va a ser un partido muy lindo para mí”, expresó Pacho.
Aunque ambos clubes tuvieron un antecedente en la final del Mundial de Clubes, en aquella ocasión Pacho y Moi no pudieron enfrentarse debido a una suspensión que pesaba sobre el defensor del PSG.
¿Dónde ver PSG vs. Chelsea HOY?
¿Fecha? miércoles 11 de mayo
¿Horario? 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
¿Dónde? Parque de los Príncipes, París
¿Canales de transmisión y streaming? ESPN 2 y Disney Plus
Posibles alineaciones de PSG vs. Chelsea
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé.
Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Hato; Caicedo, Fernández, Andrey, Neto, Palmer; Pedro.
