"Queremos agua": la protesta frente al Municipio de Durán ante desabastecimiento

Dirigentes barriales de Durán protestaron en los exteriores del edificio municipal, en las calles Loja y Quito, la mañana de este miércoles 11 de marzo.

Dirigentes barriales de Durán protestaron en los exteriores del Municipio, la mañana de este miércoles 11 de marzo, por el desabastecimiento de agua que sufre el cantón desde hace dos semanas y que ha generado inconformidad y críticas entre la ciudadanía.

Con baldes vacíos, los representantes barriales del cantón ferroviario reclamaron por la falta de respuesta de las autoridades a una serie de problemas que, dijeron, afecta su convivencia y el normal desarrollo de sus actividades.

"Queremos agua, queremos agua", gritaban, mientras eran custodiados por agentes policiales. La lluvia no impidió que los dirigentes barriales lleguen a las calles Loja y Cuenca pasada las 09:00 de este miércoles 11 para reclamar. El cantón soportó una fuerte precipitación desde la madrugada.

Sully Faubla, presidenta del consejo barrial de Brisas de Procarsa, denunció que el agua que les ha llegado por tanqueros enviados por la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado (Emapad) presenta turbiedad.

"Por tubería se entendería, pero esto es por tanqueros. Es una burla. A nosotros nos exigen estar al día en las planillas pero no hay agua. ¿Qué tenemos que hacer? Pagar tanqueros. La gente no aguanta, el bolsillo no aguanta, la gente no tiene de donde (pagar)", manifestó la ciudadana.

Iván Saguay, presidente del Frente Popular de Durán, lamentó la ausencia del alcalde Luis Chonillo en el cantón y señaló a los directores municipales de "no atender los pedidos de la ciudadanía".

"Durán está totalmente abandonado, no tenemos agua y hace dos semanas ese problema se agravó. El agua entubada no llega a las redes domiciliarias", indicó Saguay, uno de los organizadores de la protesta ciudadana.

La noche del lunes 9 de marzo, el alcalde Luis Chonillo anunció que Emapad declaró la emergencia en el cantón ante los fallos reiterados en el sistema de distribución de agua, registrados desde hace dos semanas.

Los cuestionamientos ciudadanos se replicaron en Durán. En sectores como Los Helechos, el agua no llegó en el horario establecido el martes 10 de marzo. Según residentes de esa zona, el líquido cayó con turbiedad durante media hora, a las 06:00. Luego, siguió la escasez.

Asimismo, los vecinos lamentaron que los tanqueros privados cobran entre $ 1 y $ 1,50 para proveer a la ciudadanía del líquido vital, cuando el precio establecido es de $ 0,80. Piden que el Cabildo tome cartas en el asunto.

