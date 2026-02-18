Guayaquil 8 días después de la detención de Aquiles Álvarez: inestabilidad y desorden

El cambio abrupto en la Alcaldía, en medio de emergencias por incendios, ha generado preocupación en la ciudadanía

Guayaquil enfrentó la emergencia del incendio en el centro comercial Multicomercio, que duró varios días, mientras había cambio de mando en el Municipio.

Semana movida tuvo la alcaldesa encargada Tatiana Coronel, debido a las emergencias que ha enfrentado Guayaquil en los últimos días, incluyendo grandes incendios e inundaciones por lluvias.

Luego de asumir la Alcaldía, el 11 de febrero, al día siguiente de que el alcalde Aquiles Álvarez fuera detenido por investigaciones del caso Goleada, el manejo de la ciudad tuvo momentos de tensión.

La mayor emergencia ocurrió en el centro comercial Multicomercio, que fue afectado severamente por un incendio que se extendió por cinco días. Las llamas y el inadecuado control dejaron locales y departamentos dañados.

El tema abrió otro frente entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad, que se acusaron mutuamente por las responsabilidades que derivaron en uno de los incendios más graves de los últimos años.

Uno de los puntos que más se cuestionó a la administración municipal fue la colocación de una tarima, en plena avenida Malecón, para la marcha de respaldo a Álvarez, mientras a pocas cuadras los bomberos luchaban en el incendio del Multicomercio. El Régimen central ordenó su retiro y Coronel dio su discurso desde el balde de una camioneta.

Allanamiento a Segura EP, otro 'incendio' para el Municipio

El domingo 15, las llamas reavivaron el temor ciudadano, cuando un incendio afectó locales comerciales en Chile y Sucre, apenas a dos cuadras del Municipio.

Pero un 'incendio' por el manejo de las competencias sigue activo en Guayaquil, luego de que se allanaron las oficinas de la empresa municipal Segura y el Gobierno anunció que asumía el control operativo del sistema de seguridad.

Esto generó la reacción de Coronel y de los concejales, que rechazaron la acción gubernamental e insistieron en su respaldo a Álvarez.

Especialistas han dicho a EXPRESO que la intervención en Segura EP debería ser temporal porque sino se vulneraría la competencia municipal de seguridad.

Y este miércoles 18, a la vuelta del feriado de carnaval, la ciudad soportó inundaciones y congestión vehicular en sectores del norte, centro y sur, debido a una intensa lluvia, que se extendió por más de siete horas, y que incluyó tormenta eléctrica.

La última semana ha sido dura para los guayaquileños, que vieron como su alcalde era detenido y asumía la vicealcaldesa entre críticas, incendios y allanamientos.

"A mí me preocupa que las obras se detengan. No sé si hay o no delito (del alcalde); eso ya lo dirán las leyes, las investigaciones y la conciencia de cada autoridad. Lo que sí creo es que Guayaquil está en medio de un problema, posiblemente de egos, y que no se está priorizando a la ciudad”, afirmó a EXPRESO el ciudadano Freddy Bejarano, morador de Sauces 4.

