Lluvias en Guayaquil: Alcaldesa advierte "una mañana complicada" por inundaciones

Tatiana Coronel recordó que este 18 de febrero se registró la pleamar más alta en lo que va de 2026

En el sur de Guayaquil, barrios como el del Seguro tuvieron calles convertidas en canales, lo que puso en riesgo a peatones y conductores.

El riesgo se dio en calles del norte y sur. Los barrios de Guayaquil compartieron este miércoles 18 de febrero la incomodidad por las calles inundadas tras la tormenta eléctrica que cayó desde la noche del martes.

Sea en Sauces o en el barrio del Seguro, no importaba el sector, los peatones debían caminar en vías convertidas en canales. A la preocupación de cruzar evitando que un conductor los atropelle, ahora se sumó la preocupación de caer en algún hueco.

Mientras, los conductores circularon con más precaución, debido a que era imposible ver si había algún bache o desnivel que pueda provocar daños a sus vehículos.

"Será una mañana complicada", dijo la alcaldesa encargada Tatiana Coronel, quien se pronunció en su cuenta de la red social X, para informar sobre los trabajos que realizan las entidades.

"Continúan más de 5 horas de lluvia y tormenta eléctrica sobre la ciudad lo que ha generado acumulación de agua en ciertos sectores que ya están siendo atendidos por Interagua", posteó a las 07:31.

En su mensaje adjuntó imágenes de obreros que destapaban rejillas o alcantarillas, con la ayuda de camiones, para ayudar a la circulación del agua acumulada.

Pleamar más alta de 2026

"Cabe informar que esta mañana y noche tendremos la pleamar más alta de lo que va del año, superando los 5 metros hoy", añadió Coronel.

La alcaldesa encargada aseguró que se monitoreaban las novedades para atender cualquier emergencia e invitó a la ciudadanía a reportar a través de la línea telefónica gratuita 181.

Entre las recomendaciones está el evitar salir cuando haya intensas lluvias o evitar la circulación por zonas en las que siempre se registran inundaciones, por el riesgo de tener algún siniestro vial.

