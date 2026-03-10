Expreso
Las inundaciones complican a la ciudadanía.CARLOS KLINGER

Guía de zonas con mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos en Guayaquil 2026

El Inamhi anunció que en marzo las lluvias se mantendrán y podrían incrementar. Conoce las 74 zonas en riesgo

La alerta del Inamhi pone en tensión a Guayaquil, una ciudad que se ha visto afectada por las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, marea alta y calles anegadas en distintos sectores.

Durante los últimos días, este escenario climático ha generado complicaciones en la movilidad, con avenidas congestionadas, barrios con acumulación de agua y múltiples reportes ciudadanos sobre afectaciones en la vía pública.

El Municipio de Guayaquil anuncia 74 zonas en riesgo

En medio de este panorama, el Municipio de Guayaquil informó que en la ciudad se han identificado 74 puntos considerados vulnerables ante inundaciones y deslizamientos. 

carretera

Anuncian cierre total de tramo de carretera que conecta al Guayas con Cuenca

Leer más

Estos sectores ya cuentan con señalización preventiva como parte de las acciones implementadas para reducir riesgos durante la actual temporada invernal.

Del total de zonas identificadas, 44 corresponden a áreas con riesgo de inundaciones, mientras que 30 presentan probabilidad de deslizamientos o caída de material. En muchos de estos puntos, el invierno ha generado históricamente problemas tanto en la circulación vehicular como en la seguridad de viviendas cercanas.

Sectores con mayor riesgo de inundaciones

Entre las áreas urbanas con mayor tendencia a sufrir inundaciones durante lluvias intensas se encuentran:

  •  Ciudad de Dios
  •  Monte Sinaí
  •  Socio Vivienda 2
  •  Margen del Estero Salado
  •  Urdesa Central
  •  Miraflores
  •  Samanes
  •  Sauces
Además de las inundaciones, el invierno incrementa el riesgo de movimientos de tierra en sectores elevados o asentados sobre laderas. Entre los puntos señalados con mayor vulnerabilidad figuran:

  •  San Eduardo
  •  Nueva Prosperina
  •  Bellavista
  •  Los Senderos (Ceibos)
  •  Cerro Jordán (vía Perimetral)
  •  Mapasingue

¿Cómo revisar los sectores vulnerable?

Los ciudadanos pueden consultar la ubicación exacta de estos puntos a través del mapa interactivo habilitado por las autoridades locales en el portal de Segura EP.

Para conocer las zonas haz click aquí: Mapa de zonas en riesgo

Esta herramienta permite identificar zonas de riesgo y planificar rutas alternativas durante lluvias o tormentas, una medida clave en una ciudad donde las condiciones de las vías pueden cambiar rápidamente cuando las precipitaciones se intensifican.

Lluvia en Guayaquil
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé lluvias durante todo marzoFRANCISCO FLORES

