Conductor de taxi fue maniatado y asaltado en el norte de Quito

Conductor de un taxi fue maniatado y abandonado en Llano Chico tras aceptar una carrera por aplicativo móvil

Dos sospechosos fueron detenidos tras una persecución policial en el norte de Quito luego del asalto a un conductor de taxi por aplicativo.

Un conductor de taxi que trabajaba mediante aplicaciones móviles fue maniatado y asaltado por tres ciudadanos extranjeros luego de aceptar una carrera en el norte de Quito.

La Policía Nacional recuperó el vehículo robado tras una persecución policial en la que incluso se registraron disparos contra los uniformados. El hecho fue confirmado por el coronel Patricio Almendáriz, comandante del Distrito Metropolitano de Quito.

El asalto ocurrió tras aceptar una carrera en Cotocollao

De acuerdo con el comandante de la Policía, el conductor recibió una solicitud de viaje mediante una aplicación móvil y recogió a tres pasajeros en el sector de Cotocollao, en el norte de la capital.

Durante el trayecto hacia Llano Chico, los pasajeros sometieron al conductor, lo maniataron y le robaron su teléfono celular, su billetera y el vehículo.

Tras cometer el delito, los sospechosos abandonaron a la víctima en el sector de Llano Chico y huyeron con el automotor.

Sospechosos intentaron cometer otro robo

Según la Policía, después del asalto los individuos intentaron perpetrar otro robo en el sector del parque Bicentenario. La alerta fue reportada al ECU-911, lo que permitió activar un operativo inmediato de búsqueda por parte de varias unidades policiales.

Minutos después, los uniformados ubicaron el vehículo robado e iniciaron una persecución ininterrumpida por distintos sectores del norte de Quito.

Durante el operativo, los ocupantes del automóvil dispararon contra los policías, lo que obligó a los agentes a repeler la agresión utilizando sus armas de fuego. Finalmente, los sospechosos fueron interceptados y detenidos por la Policía Nacional.

EN FLAGRANCIA



Mediante una persecución ininterrumpida en el Distrito #Calderon #UIO, se aprehendió a dos ciudadanos por el delito de robo uno de ellos posee antecedentes, recuperando un vehículo y decomisando un arma de fuego#ServirYProtegerConFirmeza #EstrategiaOperacional3D pic.twitter.com/avSmgnTb90 — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) March 10, 2026

Dos detenidos y antecedentes por robo

Las autoridades informaron que entre los detenidos se encuentra un ciudadano extranjero de 30 años, quien registra antecedentes penales por el delito de robo.

También fue capturado un ciudadano peruano de 20 años, detenido en el sector de Carcelén Bajo tras la persecución. Los implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el inicio del proceso correspondiente.

Tras recuperar el vehículo, el conductor afectado expresó su agradecimiento a los uniformados, ya que el automotor era su principal herramienta de trabajo. “Este carro es con el que trabajaba yo. Si no fuera por ello, ahorita no tendría nada”, manifestó la víctima.

