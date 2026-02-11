Tatiana Coronel asume la Alcaldía de Guayaquil tras licencia de Álvarez

La vicealcaldesa subroga funciones del alcalde tras la licencia solicitada por Álvarez en medio del denominado Caso Goleada

Tatiana Coronel subroga oficialmente la Alcaldía de Guayaquil desde este miércoles 11 hasta el martes 24 de febrero de 2026, luego de que el alcalde Aquiles Álvarez solicitara licencia sin sueldo por asuntos “estrictamente particulares”.

La solicitud de licencia fue presentada el lunes 9 de febrero a las 17:00, un día antes de que el alcalde de Guayaquil fuera detenido en el denominado Caso Goleada, la madrugada del martes 10 de febrero.

La subrogación se da en cumplimiento del artículo 62, letra a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece que el vicealcalde o vicealcaldesa debe reemplazar al alcalde en caso de ausencia temporal mayor a tres días.

El documento señala que:

“En caso de ausencia definitiva, el o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo”.

En este caso, la ausencia es temporal y corresponde al período comprendido entre el 10 y el 24 de febrero de 2026.

Concejo Municipal conoció la licencia este miércoles 11

Durante la sesión del Concejo Municipal se dio a conocer el punto relacionado con la licencia solicitada por Aquiles Álvarez, lo que formalizó la designación de Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante de Guayaquil.

La sesión contó con la presencia de 15 concejales. Varios de ellos portaron papeles con la frase “justicia independiente”. En el salón de la ciudad también estuvieron trabajadores municipales, directores y ciudadanos que coreaban el nombre del alcalde: “¡Aquiles, Aquiles!”.

La moción fue llevada a la mesa por la edil Emily Vera, de Revolución Ciudadana y recibió palabras de apoyo de algunos ediles.

La licencia sin sueldo fue solicitada antes de la detención del alcalde, lo que ha generado debate en Guayaquil.

Tatiana Coronel permanecerá al frente de la Alcaldía de Guayaquil hasta el 24 de febrero de 2026, salvo que se produzca algún cambio en la situación jurídica o administrativa del alcalde titular.

