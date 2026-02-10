Concejalas del PSC cuestionan reunión municipal tras detención de Aquiles Álvarez

Concejalas aseguraron que la reunión realizada tras la detención del alcalde no fue una sesión formal del Concejo

Las concejalas del Partido Social Cristiano (PSC), Ana Chóez y Cynthia García, reaccionaron a la reunión sostenida la mañana de este martes 10 de febrero de 2026 por un grupo de concejales para analizar la situación generada tras la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del Caso Goleada.

La investigación fiscal indaga la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada, vinculada a posibles delitos de lavado de activos y defraudación tributaria, según ha informado la Fiscalía General del Estado.

La concejala Ana Chóez cuestionó el carácter del encuentro y aseguró que no se trató de una convocatoria formal del Concejo Cantonal. En declaraciones a EXPRESO, afirmó que asume que fue “una reunión privada de concejales allegados a la administración”.

“Considerando que he sido crítica y frontal en mis posiciones, especialmente al sostener que los asuntos personales del alcalde no deben mezclarse con la gestión de la ciudad, se optó por omitir mi presencia, excluyéndome”, sostuvo Chóez.

La edil precisó que decidió hacer pública su postura en redes sociales debido a que en las cuentas institucionales del Municipio se presentó el encuentro como si hubiera sido una reunión de todo el Concejo Cantonal, lo que, dijo, no se ajusta a la realidad.

Chóez añadió que las decisiones judiciales competen exclusivamente al sistema de justicia y se refirió a la investigación abierta contra el alcalde y posibles funcionarios municipales.

“Si la Fiscalía ha aperturado una investigación en contra del alcalde e incluso de funcionarios designados por él, son ellos los titulares de la acción penal. Espero que, si existen suficientes elementos, puedan demostrarlos dentro del proceso; de lo contrario, que sea la justicia la que determine responsabilidades. Apelo al debido proceso”, enfatizó.

¿Por qué concejalas del PSC cuestionan reunión por el Caso Goleada?

Por su parte, la concejala Cynthia García coincidió en que no se trató de una sesión oficial del Concejo Cantonal y aseguró desconocer las razones por las cuales la reunión se realizó en la mesa del Concejo y con la presencia del secretario.

“Al menos en mi correo no existe ninguna convocatoria”, señaló García a este Diario.

"No recibí convocatoria alguna para asistir a la supuesta sesión que se realizó hoy. A mí criterio lo que hubo fue una reunión de amigos y aliados políticos que manifestaron su apoyo al Alcalde", dijo García a EXPRESO.

"Reitero mi deseo de que la justicia actúe de forma imparcial y rápida sobre este caso para que la ciudad no se vea afectada" Cynthia García, concejala del PSC

