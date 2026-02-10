Detención de Aquiles Álvarez: Concejales, sin oposición presente, expresan respaldo

El Concejo Municipal de Guayaquil se pronunció tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez, ocurrida la madrugada de este martes 10 de febrero en el marco del denominado caso Goleada, investigación fiscal que indaga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a posibles delitos de lavado de activos y defraudación tributaria. El operativo, ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, dejó 11 personas detenidas, entre ellas el alcalde y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, quienes posteriormente fueron trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos.

El pronunciamiento del cabildo se realizó pasadas las 12:30 en el Salón de la Ciudad, mientras el alcalde permanece en la Unidad Anticorrupción del Complejo Judicial Norte, en la capital, a la espera de la diligencia judicial que definirá su situación legal. Durante la jornada, la defensa del alcalde cuestionó el procedimiento y señaló que aún no ha tenido acceso al expediente fiscal.

Pronunciamiento del Concejo Municipal

El acto municipal inició con la intervención del secretario municipal, David Norero, quien cedió la palabra a la vicealcaldesa Tatiana Coronel. Durante su discurso, Coronel calificó los hechos como una persecución política y reiteró su respaldo al alcalde, quien llegó al Sillón de Olmedo bajo la bandera de la Revolución Ciudadana. “Tenemos alcalde legítimo, señores”, afirmó ante los medios de comunicación, evitando responder de manera directa si asumiría temporalmente el mando de la ciudad ante la ausencia del titular.

Tras sus declaraciones, la vicealcaldesa abandonó el salón acompañada por los concejales Arturo Escala, Alfredo Bautista, Soledad Diab y Emily Vera, quienes también expresaron públicamente su respaldo a Álvarez. La comparecencia se desarrolló sin presencia de concejales de oposición, lo que generó cuestionamientos en el ámbito político local.

Ausencia de concejales de oposición

Uno de los puntos que generó controversia fue la inasistencia de la concejala del Partido Social Cristiano (PSC), Ana Chóez, una de las voces críticas dentro del Concejo, quien aseguró que no fue convocada a la reunión previa del cuerpo edilicio. De manera reservada, un funcionario municipal indicó que se espera el dictamen judicial correspondiente para definir la postura institucional que adoptará el cabildo en los próximos días, mientras las actividades administrativas del Municipio continúan con normalidad en medio de la expectativa política y judicial generada por el caso.

