"Aquiles Álvarez es preso de la persecución política": RC sobre el caso Goleada

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) reaccionó a la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) rechazó este 10 de febrero de 2026 la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el denominado caso Goleada, que investiga presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

Desde la Asamblea Nacional, el jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González, condenó la detención de Álvarez y sostuvo que se trata de un nuevo proceso penal impulsado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en contra del alcalde.

Aquiles Álvarez es preso de la persecución, dice el correísmo

"Solidaridad con nuestro compañero y amigo Aquiles Álvarez, quien hoy es preso de la persecución política y de este narco estado y de esta narco dictadura", dijo el asambleísta González en referencia al régimen del presidente Daniel Noboa.

González también cuestionó las prioridades del Gobierno: "Por qué el Gobierno no se preocupa por los hospitales, por la salud pública, por la educación de nuestros niños y jóvenes, por qué este Gobierno no se preocupa por los migrantes (...)".

El correísmo sostiene que "los delincuentes están en el Gobierno"

El jefe de la bancada correísta también señaló que existe "el cuento de mitigar la delincuencia, pero si los delincuentes están en este Gobierno". Asimismo, recordó los cuestionamientos hacia Noboa por temas como Progen, ATM, el aumento del IVA, entre otros temas.

"Estamos ante un narco estado y estamos ante una dictadura, una narco dictadura. ¡Que reaccione el Ecuador, están destrozando nuestra patria! ¡Juega limpio dictador!", cerró su intervención el legislador Juan Andrés González.

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del denominado caso Goleada ha marcado la agenda política y judicial del país este martes 10 de febrero de 2026.



Sigue todos los hechos aquí: https://t.co/WqwBxUbLHt pic.twitter.com/qvvtEakxj2 — Diario Expreso (@Expresoec) February 10, 2026

